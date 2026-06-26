Heute Nacht circa ab 23 Uhr bis 3 Uhr führte das Bundesheer eine geheime Übung mit dem Jagdkommando am Gelände der Magna in Liebenau durch wie uns Bundesheer Sprecher Brigadier Bauer auf Anfrage bestätigte.
Viele Grazer und Grazerinnen hörten Motorengeräusche von einer Propellermaschine und mehreren Hubschraubern in den südlichen Bezirken.
Zeugenberichte sprachen von einer Pilatus PC-6 die lange um die Fabrik kreiste. Dazu zwei bis drei AW169-Hubschrauber. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.
Liebes Redaktionsteam,
danje für die Info. Ich wohne in Eggenberg, also im Westen, und habe mich über den „nächtlichen Terror“ stundenlang gewundert und auch geärgert, da ich angesichts der Hitze nur nachts lüften kann; hier sind um ca. 2:00 3 Maschinen (offensichtlich 2 Hubschrauber & eine größere Maschine, ich kenn mich da zu wenig aus) Richtung SO –> NW sehr niedrig und langsam rübergeflogen, um 2:22 weitere 2 Hubschrauber (?) in höherer Lage und mit wesentlich schnellerer Geschwindigkeit die selbe Route. Propellergeräusche hat man aber viel länger gehört.
Erstens stellt sich natürlich die Frage, wieso das Ganze überhaupt, und dann vor allem wieso zu nächtlichen Ruhezeiten? Darf sich das Militär auch in Friedenszeiten alles erlauben, und dann einfach mit „Militärübung“ lapidarisch abtun? Zumindest eine umfassende Erklärung wäre doch wohl angebracht!