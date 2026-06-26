Heute Nacht circa ab 23 Uhr bis 3 Uhr führte das Bundesheer eine geheime Übung mit dem Jagdkommando am Gelände der Magna in Liebenau durch wie uns Bundesheer Sprecher Brigadier Bauer auf Anfrage bestätigte.

Viele Grazer und Grazerinnen hörten Motorengeräusche von einer Propellermaschine und mehreren Hubschraubern in den südlichen Bezirken.

Zeugenberichte sprachen von einer Pilatus PC-6 die lange um die Fabrik kreiste. Dazu zwei bis drei AW169-Hubschrauber. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.