In einem Freibad in St. Barbara im Mürztal im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist es am Donnerstagnachmittag, 25. Juni 2026, zu einem Badeunfall gekommen. Ein dreijähriger Bub musste nach einer Reanimation ins LKH Graz geflogen werden.

Gegen 17:40 Uhr wurden Rettungskräfte alarmiert, weil ein Kind im Freibad reanimiert werden musste. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Bub bereits von First Respondern versorgt.

Nach ersten Ermittlungen hielt sich der Dreijährige gemeinsam mit mehreren Kindern im Bereich einer Kinderrutsche und des dazugehörigen Beckens auf. Aus bislang ungeklärter Ursache trieb der Bub plötzlich mit dem Gesicht nach unten im Wasser.

Zwei Badegäste bemerkten die Situation, zogen das Kind sofort aus dem Becken und begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese wurden bis zum Eintreffen der Rettungskräfte fortgesetzt.

Unter Einsatz von zwei Notärzten gelang es dem Rettungsdienst, den Dreijährigen zu stabilisieren. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen.

Ein Kriseninterventionsteam sowie Mitarbeiter des Roten Kreuzes betreuten die Angehörigen vor Ort. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen des Unfalls.