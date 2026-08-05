Ein gemeinsamer Radausflug endete am Dienstagabend im Bezirk Weiz mit einem schweren Unfall. Eine 46-jährige Frau und ihr 18-jähriger Sohn kamen nach einer Kollision ihrer Fahrräder zu Sturz und wurden schwer verletzt.

Sohn schob Mutter während der Fahrt an

Der Unfall ereignete sich gegen 21:30 Uhr auf der B72 in Feistritz.

Mutter und Sohn waren auf dem Heimweg von einem gemeinsamen Radausflug. Nach Angaben der Polizei war die 46-Jährige im Laufe der Fahrt ermüdet. Deshalb fuhren beide nebeneinander, wobei der 18-Jährige seine Mutter an der Hand hielt, um sie während der Fahrt anzuschieben.

Fahrräder berühren sich

Auf Höhe von Straßenkilometer 58,180 wandten beide laut Polizei kurz den Blick zur Seite. Aus bislang ungeklärter Ursache berührten sich anschließend die beiden Fahrräder.

Beide Radfahrer kamen zu Sturz und erlitten schwere Verletzungen.

Beide ohne Fahrradhelm unterwegs

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Birkfeld sowie zwei First Responder versorgten die Verletzten an der Unfallstelle. Nach der weiteren Behandlung durch einen Notarzt wurden Mutter und Sohn ins LKH Weiz eingeliefert.

Nach Angaben der Polizei trugen beide zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.