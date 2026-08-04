Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer prallt gegen Auto

Ein alkoholisierter E-Scooter-Lenker ist am Montagabend im Grazer Bezirk Puntigam gegen ein Auto geprallt und dabei verletzt worden. Der 44-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Kontrolle über E-Scooter verloren

Der Unfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr auf der Puntigamer Straße.

Der 44-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit seinem E-Scooter auf dem südlichen Geh- und Radweg in Richtung Osten unterwegs. Zur selben Zeit musste ein 36-jähriger Autofahrer aus Wien seinen Pkw auf der Puntigamer Straße wegen eines Rückstaus anhalten.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der E-Scooter-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr über die Gehsteigkante auf den rechten Fahrstreifen und prallte mit dem Gesicht gegen die rechte Seite des stehenden Autos.

Schwere Alkoholisierung festgestellt

Der 44-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Gesichtsbereich. Das Rote Kreuz brachte ihn ins LKH Graz, Standort West, wo er ambulant behandelt wurde.

Am Pkw entstand Sachschaden.

Ein Alkotest ergab laut Polizei eine schwere Alkoholisierung des E-Scooter-Lenkers.