Ein 16-jähriger Mopedfahrer ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem schweren Verkehrsunfall im Bezirk Voitsberg ums Leben gekommen. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte der Jugendliche nicht mehr gerettet werden.

Ersthelfer entdeckt Unfallstelle

Der Unfall ereignete sich gegen 2:30 Uhr auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Steinberg.

Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkte ein beschädigtes Kleinmotorrad neben der Fahrbahn. Daneben lag der 16-Jährige regungslos. Der Ersthelfer zog den Jugendlichen auf die Straße, setzte sofort den Notruf ab und begann umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Reanimation blieb erfolglos

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und eine Notärztin übernahmen die Wiederbelebung. Trotz aller Bemühungen konnte dem Jugendlichen nicht mehr geholfen werden. Die Notärztin stellte den Tod des 16-Jährigen fest.

Gegen Baum geprallt

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei kam der Jugendliche aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Ein Kriseninterventionsteam unterstützte die Angehörigen sowie die Einsatzkräfte nach dem tragischen Unfall.