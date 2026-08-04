Nach einem Raubüberfall auf einen damals 95-jährigen Mann in Graz bittet die Polizei erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. Besonders ein bislang unbekanntes junges Pärchen könnte entscheidende Informationen zur Identität des Tatverdächtigen haben.

Mann zu Boden gestoßen und beraubt

Der Vorfall ereignete sich bereits am 31. Mai 2026 gegen 18:05 Uhr in der Babenbergerstraße im Bezirk Lend.

Nach bisherigen Ermittlungen steht ein 30-jähriger Mann im Verdacht, den 95-Jährigen von hinten gestoßen zu haben. Der Senior stürzte zu Boden. Anschließend soll der Tatverdächtige die Tasche des Mannes durchsucht, dessen Geldbörse an sich genommen und über die Ghegagasse in Richtung Bahnhofgürtel geflüchtet sein.

Junges Pärchen könnte entscheidenden Hinweis geben

Im Zuge der Ermittlungen berichtete eine Zeugin von einem jungen Pärchen, das sich kurz nach dem Überfall am Tatort aufhielt.

Nach ihren Angaben sollen die beiden gesagt haben, den Vornamen des mutmaßlichen Täters zu kennen oder gehört zu haben. Bevor die alarmierten Polizeikräfte eintrafen, verließ das Paar jedoch den Tatort, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittler ersuchen nun insbesondere dieses junge Pärchen, sich bei der Polizei zu melden. Ihre Beobachtungen könnten für die Identifizierung des Tatverdächtigen von entscheidender Bedeutung sein.

Hinweise nimmt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter 059133 65 3333 entgegen.