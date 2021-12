Neues Labor „Zentrum für Molekulare Diagnostik″ in Graz eröffnet

Mit dem neu eröffneten Laborstandort „Zentrum für Molekulare Diagnostik“ der Bietergemeinschaft rund um die Tauernkliniken, werden nun alle in der Steiermark durchgeführten PCR-Gurgeltests am neuen Standort in Graz ausgewertet.

Auf rund 580 Quadratmetern Laborfläche werden die abgegebenen Gurgeltests zuerst in Zehner-Pools zusammengefasst und dann mittels eines automatisierten Systems pipettiert, anschließend erfolgt die PCR-Sequenzierung.

Aktuell sind im Labor rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Auswertung der abgegebenen Proben beschäftigt.

Das neue Labor in Graz steigert unsere Testkapazität nochmals enorm, da an diesem Standort über 100.000 PCR-Gurgeltests pro Woche ausgewertet werden können. Mein großer Appell richtet sich an die Steirerinnen und Steirer, von dieser Möglichkeit auch Gebrauch zu machen.

unterstreicht Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß. Mit den PCR-Gurgeltests könne man das Sicherheitsnetz in der Steiermark noch enger spannen, da Infektionen bereits in einem sehr frühen Stadium erkannt werden können.

Auch der steirische Test- und Impfstraßenkoordinator Harald Eitner appelliert an die Bevölkerung, das Angebot der PCR-Gurgeltests für zuhause zu nutzen:

Bislang wurden in den Apotheken bereits über 700.000 Gurgeltests abgeholt, es werden derzeit im Wochenschnitt allerdings nur rund 35.000 Tests abgegeben. Mit dem neuen Labor haben wir nun aber ausreichende Kapazitäten zur Verfügung, womit sichergestellt ist, dass die abgegebenen Proben auch innerhalb des 24-Stunden-Zeitraums ausgewertet werden können.

Insbesondere im Zuge eines allfälligen Endes des Lockdowns rechne man wieder mit einer stark erhöhten Nachfrage nach PCR-Tests, so Eitner:

Gerade angesichts des dann sicherlich wieder stark erhöhten Bedarfs ist es umso wichtiger, dass die Steirerinnen und Steirer dieses niederschwellige, kostenlose Angebot auch nutzen.

Hinweis der Behörden:

Für die korrekte Auswertung der Gurgeltests ist es besonders wichtig, dass 30 Minuten vor der Durchführung des Tests keine Speisen oder Getränke verzehrt werden.

Darüber hinaus sollen die durchgeführten Tests noch am selben Tag in die Abgabestelle bei einer teilnehmenden Apotheke oder einem Spar-Supermarkt eingeworfen werden, da die Gültigkeitsdauer des Testergebnisses bereits ab der Probenabnahme zu laufen beginnt.

Bitte nach Durchführung des Gurgeltests die Probe nicht zurück in den Karton geben, sondern nur das Plastiksäckchen mit dem Probenröhrchen in die Boxen werden. Dies erspart wertvolle Zeit beim Auspacken der Proben.

Fotos: Land Steiermark