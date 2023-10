Grazer KPÖ-Bürgermeisterin verurteilt wahllose Morde der Hamas

In einer heutigen Aussendung verurteilt die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr die wahllosen Morde der Hamas an der Zivilbevölkerung in Israel:

Nach den schrecklichen Ereignissen der letzten Tage kommt es einem vor wie die Nachricht aus einer anderen Welt: Seinerzeit haben der israelische Ministerpräsident Rabin und PLO-Führer Arafat den Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen bekommen, den Konflikt um Israel und Palästina zu lösen. Heute dominieren Krieg, Terror und immer neue Schreckensmeldungen das Geschehen in Israel und Palästina. Für uns gibt es keinen Zweifel: Wir verurteilen die wahllosen Morde der Hamas an der Zivilbevölkerung und stehen an der Seite aller, die jetzt um ihre Verwandten und Freunde bangen. Es darf bei uns keinen Platz für Antisemitismus geben. Auch in dieser ausweglos erscheinenden Lage treten wir für eine friedliche Lösung auf Grundlage des von der UNO anerkannten Zweistaatenprinzips ein. Es darf nicht sein, dass immer mehr Menschenleben -ob Israelis oder Palästinenser – geopfert werden. Es muss zu einem guten Zusammenleben aller Menschen in der Region kommen. Hass und religiöse oder nationalistische Verblendung dürfen niemals die Antwort sein. Die Spirale von Hass und Gewalt muss ein Ende finden.