Graz Lockdown: Was hat geschlossen? Was ist weiter in Betrieb?

Mit 3. November hat der zweite Lockdown in Österreich begonnen. Aus diesem Grund sind viele öffentlichen Einrichtungen in Graz bis voraussichtlich 30. November 2020 geschlossen. Wir sammeln in diesem Artikel den aktuellen Stand über den Lockdown in Graz:

Geschlossen während dem Graz Lockdown:

Schloßbergbahn

Schöckl Seilbahn

Auster Sportbad

Bad zur Sonne

Auster Wellnessbad

Spa zur Sonne

Stukitzsauna

Landeszeughaus

Kunsthaus Graz

Museum für Geschichte

Schloss Eggenberg inklusive Park

Archäologiemuseum

Volkskundemuseum

Joanneumsviertel (Neue Galerie Graz, Naturkundemuseum, CoSA)

Österreichischer Skulpturenpark

Freilichtmuseum Stübing

Frida & Fred Kindermuseum

Steiermärkische Landesbibliothek (nach COVID-Fällen vorübergehend geschlossen, der Buchrückgabekasten im Joanneumsviertel ist weiterhin täglich von 6 bis 19 Uhr zugänglich)

Weiter geöffnet / in Betrieb:

Schloßberglifte (mit angepassten Betriebszeiten)

Spielplätze

Stadtbibliotheken (Ausleihe und Rückgabe möglich, aber kein längerer Aufenthalt in den Bibliotheken. Keine Nutzung der User-PCs, Lesebereiche, Lesecafés und Coffee Lounges)

Bücherbus fährt nur die Nachmittags-Haltestellen in den Siedlungsgebieten an (keine Schulstandplätze, es gilt Einzeleintritt im Bücherbus)

Kindergärten, Krippen und Horte

