Erste Covid-19-Impfungen in der Steiermark durchgeführt

Im Pflegewohnheim Aigner Rollet am Rosenhain in Graz fand am 27. Dezember die erste Covid-19-Impfung in der Steiermark statt. Die durchgeführten Impfungen von rund 40 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegewohnheims bilden den symbolischen Auftakt zu den Impfungen in der Steiermark, die in den kommenden Monaten in mehreren Phasen ablaufen werden.

Die in der ersten Phase in der Steiermark zur Verfügung stehenden 35.000 Impfdosen sollen ab Jänner an Bewohnerinnen und Bewohner in Senioren- und Pflegewohnheimen, das dortige Personal sowie an Beschäftigte in den steirischen Krankenhäusern verimpft werden. Die zweite Phase wird sich ab Februar 2021 auf infrastrukturkritisches Personal und Personen über 65 Jahre, die nicht in Senioren- und Pflegewohnheimen leben konzentrieren. In der dritten Phase soll dann ab April 2021 die flächendeckende Impfung der restlichen Bevölkerung möglich sein.

Laut Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß ermögliche die Impfung Schritt für Schritt eine Rückkehr zur Normalität und sei der größte Hoffnungsträger gegen schwere und tödliche Verläufe. Dass Ziel müsse sein, umfassend und gut verständlich über die Covid-Impfung zu informieren, damit sich möglichst viele Menschen impfen lassen und wir die dramatischen Auswirkungen des Virus bekämpfen.

Diese Impfung ist ein wichtiger Schritt, um die Pandemie einzudämmen und hoffentlich bald zu überwinden. Ich appelliere an die Eigenverantwortung der Steirerinnen und Steirer, denn es ist Ihre persönliche Entscheidung und das soll es auch bleiben, ob Sie sich impfen lassen möchten oder nicht.

so Soziallandesrätin Doris Kampus und Arbeits-, Familien- und Jugendministerin Christine Aschbacher:

Heute ist ein historischer Tag für Österreich und für die Steiermark. Mit dem Start der Impfung beginnt unser Weg zurück zu einem normalen Leben. Ich bin zuversichtlich, dass sich dadurch auch die äußerst angespannte Situation am Arbeitsmarkt nach und nach verbessern wird, auch wenn dies noch einige Zeit dauern wird. Parallel zu der Impfung wird die Joboffensive inklusive der Arbeitsstiftungen stark dazu beitragen, dass wir 2021 eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt sehen werden.

Der steirische Impfkoordinator und Gesundheitsfonds-Geschäftsführer Michael Koren:

Nach dem heutigen symbolischen Impfstart wird in der Steiermark ab 12. Jänner die erste Phase der Impfstrategie umgesetzt. In den ersten Wochen werden dabei rund 35.000 Impfdosen primär für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Bediensteten der steirischen Pflegeheime zur Verfügung stehen. Insbesondere kommt es in den nächsten Monaten auch auf den niedergelassenen Bereich an, denn nur mit der Unterstützung der steirischen Ärztinnen und Ärzte können wir die flächendeckende Impfung der Bevölkerung umsetzen.

Das Video der Pressekonferenz hat uns Inside Politics Austria zur Verfügung gestellt.