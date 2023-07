Bereits am 26. Juli kam es am Nachmittag an der Kreuzung Weinzöttlstraße – Andritzer Reichsstraße – Wiener Straße im Bezirk Andritz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem Auto. Wie nun bekannt wurde, ist der 88-jährige Radfahrer am 27. Juli 2023 verstorben.

Da der genaue Unfallhergang nach wie vor unklar ist, sucht die Polizei neuerlich nach Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können. Diese mögen sich mit der Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr.: 059 133/65 41 10, in Verbindung setzen.

Gegen 16:15 Uhr war der 88-jähriger Grazer auf seinem E-Bike auf dem zur Weinzöttlstraße parallel verlaufenden Geh-und Radweg Richtung stadtauswärts unterwegs.

An der Kreuzung mit der Andritzer Reichsstraße und der Wiener Straße wollte er die Fahrt in Richtung Süden fortsetzen. Vermutlich wollte er dabei nach links einbiegen und die Weinzöttlstraße queren. Dabei dürfte er das Rotlicht auf der Geh-und Radfahrerüberfahrt übersehen haben und stieß gegen die rechte Seite eines nach rechts in die Andritzer Reichsstraße abbiegendes Auto, welches von einem 70-jährigen Mann, ebenfalls aus Graz, gelenkt wurde.

Der Radfahrer kam dabei zu Sturz und verletzte sich schwer. Er wurde vom Roten Kreuz in das Spital eingeliefert, der PKW-Lenker blieb unverletzt. Ein Alkotest verlief negativ.