Corona-Testung für die steirische Bevölkerung ab 15. Jänner 2021

In der Steiermark werden von 15. bis 17. Jänner 2021 flächendeckende Corona-Testungen stattfinden. Diese werden in Graz am 15. Jänner 2021 von 13 bis 19 Uhr und dann in der restlichen Steiermark einschließlich Graz am 16. Jänner 2021 und 17. Jänner 2021 jeweils von 8 bis 20 Uhr durchgeführt. Laut ORF rechnen die Behörden mit einem regelrechten Ansturm, weil sich viele „freitesten“ dürften.

Anmeldung zur Testung und Terminvergabe erfolgt online

besteht unter www.oesterreich-testet.at (Hinweis der Redaktion: Ursprünglich schrieben wir vom Start der Anmeldung am 1.1. Inzwischen wurde in einer korrigierten Aussendung vom Land Steiermark das Datum auf 4.1 geändert) sich online anzumelden. Die Testung ist für die Bevölkerung kostenlos .

. Ab 4. Jänner 2021 besteht unter der Telefonnummer 0800/220 330 zwischen 7 und 22 Uhr außerdem auch die Möglichkeit der telefonischen Anmeldung.

Zur Testung aufgerufen sind von 15. bis 17. Jänner alle Personen, die älter als sechs Jahre sind und eine Aufenthaltsadresse in der Steiermark haben. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren müssen entweder von einem Elternteil begleitet werden oder eine Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten vorweisen.

Von der Testung ausgeschlossen sind all jene Personen, die Covid-19-Krankheitssymptome aufweisen beziehungsweise sich zum Testzeitpunkt im Krankenstand oder in behördlicher Quarantäne befinden.