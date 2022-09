Chirurgisches Schwerpunktspital der Barmherzigen Brüder in Vollbetrieb

Nach vier Jahren Bauzeit geht mit einem großen Tag der offenen Türe das um- und neugebaute chirurgische Schwerpunktspital im Herzen von Graz in Vollbetrieb. Das von 42.900 m² auf 51.500 m² erweiterte Grazer Ordensspital präsentiert sich mit vielen neuen Leistungen: Nunmehr chirurgischem Schwerpunkt, einer neuen Abteilung für HNO und erweiterten anästhesiologischen und internistischen Abteilungen.

Pater Prior Frater Antonius Nguyen unterstreicht die für das Haus so wichtige Wertehaltung der Barmherzigen Brüder:

Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Suche der Menschen die unsere Hilfe brauchen zu begleiten, ihre Leiden und Schmerzen zu lindern und sie in ihrer Autonomie zu unterstützen.

Hilfesuchende Menschen aufzunehmen, sie zu pflegen und zu heilen ist ein großes Charisma christlicher Orden. Die Barmherzigen Brüder und die Elisabethinen in Graz blicken mit Stolz auf eine lange segensreiche Geschichte hier in der Stadt Graz und im Land Steiermark zurück. Sie gehen mit der Spitalskooperation Ordenskrankenhaus Graz-Mitte nun neue Wege, um ihrem Auftrag unter den geänderten Vorzeichen modernsten medizinischen und pflegerischen Ansprüchen zu begegnen. Der neue Schwerpunkt der chirurgischen Versorgung im neu errichteten Bau der Barmherzigen Brüder wird wegweisend für die Versorgung in der Steiermark sein.