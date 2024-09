Anna Hopper ist neue Clubobfrau der Grazer Volkspartei

Anna Hopper wurde in der Sitzung des Gemeinderatsclubs der Grazer Volkspartei am 16. September einstimmig zur Nachfolgerin von Daniela Gmeinbauer gewählt, die diese Funktion über zehn Jahre lang innehatte. Als Spitzenkandidatin der Grazer Volkspartei für die kommende Nationalratswahl möchte sich Daniela Gmeinbauer auf den Intensivwahlkampf konzentrieren und hat ihre Rolle als Clubobfrau aus diesem Grund zurückgelegt.

Anna Hopper wurde 2017 als bis dahin jüngste Mandatarin der Grazer Volkspartei in den Gemeinderat gewählt und setzt sich seitdem für ihre Schwerpunktthemen Familie, Jugend, Bildung und Gleichstellung ein. 1995 in Graz geboren, begann ihr politisches Engagement in der Schülervertretung der Grazer International Bilingual School (GIBS), an der sie 2013 maturierte. Neben ihrem Studium für Lehramt für Englisch und Katholische Religion an der Karl Franzens Universität Graz, war sie in der Studierendenvertretung aktiv und wurde 2014 Mitglied der Jungen Volkspartei in Graz, der sie von 2017 bis 2020 als Obfrau vorstand. Im selben Jahr übernahm sie Geschäftsführung der Grazer Volkspartei, die sie wegen ihrer Mutterschaft im Jahr 2023 übergab.

Ich freue mich auf die neue Herausforderung und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Club noch stärker für ein besseres Graz zu kämpfen. Die ersten drei Jahre der Kahr-Koalition haben die Stadt in eine Schieflage gebracht. Immer mehr Grazerinnen und Grazer leiden unter den falschen Schwerpunktsetzungen von Kahr, Schwentner & Co: Mit einer Verkehrspolitik, die das Auto nur aussperrt und ganz Graz still stehen lässt. Mit gebrochenen Wahlversprechen bei Öffi-Ausbau, Verbauung und Stadion. Und mit einer verfehlten Budgetpolitik, wo Sozialbudgets maßlos ausgeweitet werden, und stattdessen bei den Kindern gespart wird.

so Hopper.

VP-Obmann Kurt Hohensinner freut sich über die neuen politischen Aufgaben von Hopper und Gmeinbauer:

Mit Anna Hopper übernimmt eine engagierte Kämpferin für die Anliegen der Grazerinnen und Grazer, die bereits als Geschäftsführerin ihr großes politisches Talent bewiesen hat. Mit ihr als Clubobfrau werden wir die Versäumnisse der Kahr-Regierung noch stärker aufzeigen, und zeigen, wie es besser ginge. Für all jene, die sich von dieser Koalition nicht verstanden fühlen und sehen, dass sich Graz in eine falsche Richtung bewegt, sind wir der erste Ansprechpartner.

Foto: Grazer VP