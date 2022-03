Das Ankunftszentrum des Landes Steiermark und der Stadt Graz in der Messehalle D der Grazer Messe geht heute um 14 Uhr in Betrieb. Ab dann ist vor Ort die zentrale Registrierung, Erstbetreuung und weitere Versorgung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine möglich.

Im Ankunftszentrum in der Messehalle D in Graz werden Menschen, die aus der Ukraine flüchten müssen, registriert, medizinisch sowie bei Bedarf auch psychologisch betreut und von dort aus möglichst rasch in kleinere, regionale Quartiere weitergebracht. Ich bedanke mich bei allen Steirerinnen und Steirern, die Unterkünfte in großer Zahl und Hilfe aller Art angeboten haben. Ebenso gilt mein Dank der Polizei und allen weiteren Partnerinnen und Partner, die uns beim Aufbau und der Abwicklung hier im Ankunftszentrum unterstützen. Gemeinsam zeigen wir den Opfern des Krieges, dass die Steiermark ein großes Herz für Notleidende hat.

so die steirische Soziallandesrätin Doris Kampus. Laut Bürgermeisterin Elke Kahr werden in allen Ressorts der Stadt große Anstrengungen unternommen, um den Geflüchteten zu helfen. Die Menschen aus der Ukraine brauchen jetzt Sicherheit, die wir ihnen geben wollen. Auf kommunaler Ebene ist Graz vor allem mit den Fragen des täglichen Bedarfs konfrontiert:

Im Auftrag des Landes Steiermark wird das Ankunftszentrum vom Roten Kreuz und der Caritas in Zusammenarbeit mit der Polizei betrieben. Landespolizeidirektor-Stellvertreter Alexander Gaisch:

Allein die Berichte von der polnisch-ukrainischen Grenze zeigen, wie groß das Leid und wie groß die Anzahl der Menschen ist, die die Ukraine verlassen müssen. Die dramatische Situation muss für uns alle gemeinsam Auftrag sein, schnell und professionell daran zu arbeiten, möglichst viele Menschen versorgen zu können, die vor dem verbrecherischen Angriffskrieg Wladimir Putins flüchten müssen. In den kommenden Wochen wird die wichtigste Aufgabe sein, Quartiere für sie zu finden. Mit dem Ankunftszentrum in der Grazer Messe legen wir den Grundstein dafür, als Land Steiermark gemeinsam mit der Stadt Graz und den steirischen Einsatzorganisationen einen Beitrag zu leisten, das furchtbare Leid der vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen so gut es geht zu lindern. Die kommenden Wochen und Monate werden noch viele Herausforderungen bereithalten, die wir nur gemeinsam als Gesellschaft zum Wohl all jener, die durch diesen Krieg Unvorstellbares erleiden und durchmachen müssen, bewältigen können.