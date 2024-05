17 Verletzte nach Kollision zwischen Straßenbahn und Linienbus

Kurz vor 7 Uhr kam es auf der Theodor-Körner-Straße im Bereich des dortigen Seniorenzentrums zur Kollision zwischen einem Bus und einer Straßenbahn. Dabei fuhr der 40-jährige Buslenker im Rahmen seiner Ausbildung und in Begleitung eines Instruktors auf der Rottalgasse in Richtung St. Leonhard (Linie 41), wobei er den Kreuzungsbereich mit der Theodor-Körner-Straße irrtümlicherweise geradeaus überquerte.

Als der Instruktor dem 40-Jährigen die falsche Richtung mitteilte, hielt dieser den bereits in die Wilhelm-Raabe-Gasse ragenden Bus an und schob diesen zurück, um in der Folge nach rechts in die gewünschte Fahrtrichtung einzubiegen. Kurz darauf kam es zur Kollision mit der herannahenden Straßenbahn (Linie 3/Andritz). Dabei fuhr der 39-Jährige Bim-Lenker in die rechte vordere Seite des Omnibusses.

Sowohl die beiden Lenker der öffentlichen Verkehrsmittel sowie der Instruktor erlitten Verletzungen leichten Grades und wurden im UKH Graz ambulant behandelt. Auch 14 Fahrgäste des Busses wurden leicht verletzt. Dabei handelt es sich um acht Kinder und sechs Erwachsene im Alter zwischen zehn und 54 Jahren aus Graz. Während ein 10-jähriger Bub und ein 13-jähriges Mädchen stationär im LKH Graz aufgenommen werden mussten, wurden fünf Verletzte ambulant in Krankenhäusern behandelt. Sieben Personen nahmen lediglich die medizinische Hilfe des Roten Kreuzes in Anspruch. Dieses stand mit vier Fahrzeugen und einem Notarzt-Team im Einsatz.

Die Theodor-Körner-Straße war im Bereich der Unfallstelle bis 9 Uhr 30 gesperrt. Beide Verkehrsmittel erlitten einen Sachschaden. Eine technische Auswertung des Omnibusses wurde veranlasst. Der stark beschädigte Bus musste letztlich abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr Graz sorgte mit insgesamt 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen für die Reinigung der Fahrbahn. Für die Ersterhebungen und Umleitungen standen mehrere Streifen der Verkehrsinspektion bzw. der Grazer Polizei im Einsatz. Mit den beiden Lenkern durchgeführte Alkotest verliefen negativ.