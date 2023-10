Klanglicht 2023 in Graz – Tausende strömen zum Wahrzeichen der Stadt

Den gestrigen Nationalfeiertag nutzten gestern viele Grazer:innen für einen Besuch des diesjährigen Klanglicht-Festivals im Zentrum vom Graz.

Der Grazer Sportrat Kurt Hohensinner hätte sicher seine Freude: Tausende von Menschen strömten auf den Schloßberg. Sehr viele zu Fuß vom Karmeliterplatz kommend über die Straße zum Uhrturm, sportliche wählten den Schnellaufstieg über die Stufen. Aber auch mit der Schloßbergbahn wollten viele fahren, so bildete sich bereits um 18 Uhr eine Warteschlange. Der Grund war wieder wie letztes Jahr die eindrucksvolle Lichtinstallation von Onionlab auf der Fasse vom Grazer Uhrturm. Mit „Patterns of Time“ entwickelte das katalanisches Kollektiv, das weltweit audiovisuelle Installationen und Ausstellungen inszeniert und produziert, bei Klanglicht ein bildgewaltiges Chronogramm. Magie am Uhrturm.

Eine besondere Empfehlung gibt es von uns auch für die frei zugänglichen „Points of Interest“ im Hof der Grazer Burg sowie der Orangerie im Burggarten (siehe Fotos unten). Eine Karte ist auf der Homepage der Bühnen Graz zu finden (Link).

Heute Abend ist noch bis 23 Uhr Gelegenheit sich das Festival Klanglicht 2023 in Graz anzusehen.

