Klimaschutzfonds statt Plabutschgondel

In der heutigen Pressekonferenz im Rathaus kündigten Bürgermeister Siegfried Nagl und sein Stellvertreter Mario Eustacchio überraschend die Verschiebung von der Realisierung der Plabutschgondel an. Somit kommt das Projekt in dieser Regierungspreriode nicht mehr. Ebenso entfällt damit die Volksbefragung dazu. Die Umweltverträglichkeitsprüfung wird im Oktober 2020 abgeschlossen sein.

Wir werden elektro- oder wasserstoffbetriebene Busse einsetzen, um die Leute auf den Plabutsch zu befördern.

heißt es aus dem Rathaus. Wir fragen uns natürlich, wie das gehen soll, denn die Straße auf den Plabutsch lässt kaum Raum für Busse zu. Die Pläne für die Neugestaltung des Restaurants am Thalersee bleiben bestehen.

Grazer Klimaschutzfonds über 30 Millionen Euro

Wir wollen Klimainnovationsstadt Nummer Eins in Österreich werden.

In Graz wird zusätzlich zu den bereits bestehenden Investitionen in den Klimaschutz ein Klimaschutzfonds eingerichtet und mit 30 Millionen Euro dotiert. Laut Presseaussendung will die Stadt Graz damit ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten und sich damit ganz klar ihrer Verantwortung stellen. Es wird ein Klimaschutzfachbeirat aus ExpertInnen unterschiedlichster Bereiche zusammengestellt. Für die Aktivitäten im Haus Graz wird eine Person als Klimaschutzbeauftragte/r eingesetzt, die koordiniert, vernetzt und zusammenführt.