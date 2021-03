Durch Überbauung Platz sparen und Grünraum gewinnen

In wachsenden Städten wie Graz wird die zunehmende Verbauung zu einer massiven Belastung für Mensch und Klima. Kreative, platzsparende Lösungen sind gefragt. Mit dem Supermarkt der Möglichkeiten planen Judith Schwentner und Klubobmann Karl Dreisiebner (Grüne) nun einen Vorstoß im Grazer Gemeinderat.

Wir brauchen mehr Platz und mehr Grün in Graz. Eingeschossige Supermärkte und ihre großen Parkplätze bieten viele Möglichkeiten der zusätzlichen Nutzung und Überbauung. Von Büros und Gesundheitseinrichtungen bis zu Spiel und Sport sowie kleinen Parks ist da viel Luft nach oben.

verweist Judith Schwentner auf liegengelassenes Potenzial und auf europaweit gelungene Vorzeigeprojekte. In Anlehnung an eine aktuelle Studie zur Stadt Salzburg (Hofmann Lea, darüber.davor.durchmischt – Diplomarbeit TU Wien, 2020) rechnet Schwentner mit rund 140.000 m² Nutzfläche, die in Graz so gewonnen werden könnte.

Diese Chance müssen wir nutzen und Bauträger*innen sowie Eigentümer*innen an einen Planungstisch holen. Jeden Quadratmeter, den wir dadurch gewinnen, haben wir in der Stadt mehr Platz für Grünraum, Bäume und Erholungsflächen.

so Schwentner.

Renderings: © Maruša Puhek