Der Landesverband Steiermark des Österreichischen Roten Kreuz plant einen Neubau seiner Zentrale in der Herrgottwiesgasse. Die Stadt Graz unterstützt dieses Projekt mit rund 15 Millionen Euro, einem Drittel der zu erwartenden Gesamtkosten.

Neue Rote Kreuz Zentrale in Graz: Baukosten fast verdoppelt

Im Jahr 2018 beantrage das Rote Kreuz Steiermark den Bau eines neuen Zentralgebäudes in Graz. Dadurch sollen fünf bestehende Standorte des Roten Kreuzes zusammengelegt werden. Stadt und Land Steiermark sagten damals zu, das Projekt je zu einem Drittel zu finanzieren.

Aufgrund der zahlreichen Kostensteigerungen sind die Baukosten mittlerweile von ursprünglich 24 auf 45 Millionen Euro gestiegen. Trotz dieser Steigerung bekennt sich die Stadt Graz weiterhin zu diesem wichtigen Projekt und wird den Neubau der Zentrale mit rund 15 Millionen Euro unterstützen.

Das Rote Kreuz ist eine wichtige Säule unserer Gesellschaft und erfüllt viele Aufgaben: angefangen beim Rettungs- und Notarztwesen über den Blutspendedienst bis hin zur Sozialberatung von Menschen in Notlagen. Finanziell gesehen stellt die Unterstützung mit 15 Millionen Euro für die Stadt aufgrund der derzeit angespannten finanziellen Lage eine enorme Herausforderung dar. In gesellschaftspolitischer Hinsicht sind wir jedoch sehr stolz darauf, dass in unserer Stadt die steiermarkweite Zentrale des Roten Kreuzes errichtet wird und somit die Gesundheitsversorgung für die Grazer Bevölkerung noch weiter verbessert wird.

so Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ). Laut Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) ist das Rote Kreuz ein wichtiger Partner der Stadt Graz und erbringe mit seinen vielen Ehrenamtlichen unverzichtbare Hilfsleistungen für die Menschen in unserer Stadt. Durch die Bündelung der Aktivitäten an einem zentralen Standort werden Umwelt und Ressourcen geschont.