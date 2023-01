US-Botschafterin besucht das Nightrace in Schladming

Auf Einladung von Landeshauptmann Christopher Drexler ist die Botschafterin der USA in Österreich, Victoria Reggie Kennedy, derzeit in Schladming zu Gast und besucht heute das Nightrace. Der Landeshauptmann und die Botschafterin haben sich heute Mittag im Sporthotel Royer zu einem Arbeitsgespräch getroffen.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen neben der Vertiefung der Beziehungen zwischen der Steiermark und den USA auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die USA sind nach Deutschland der zweitgrößte Käufer steirischer Produkte. Botschafterin Kennedy zeigte außerdem besonderes Interesse am heimischen Modell der dualen Lehrlingsausbildung. Zu diesem Thema war unlängst auch US-Arbeitsminister Marty Walsh in Österreich.

so die Botschafterin Victoria Reggie Kennedy und Landeshauptmann Christopher Drexler:

Die Steiermark ist auf der Weltkarte vielleicht nicht gerade groß, hat dafür aber Großartiges zu bieten. Der internationale Austausch – gerade mit den USA, der größten Volkswirtschaft der Welt – ist für uns daher besonders wichtig, um all die Vorzüge und Besonderheiten unseres Bundeslandes präsentieren zu können. Was bietet sich dafür besser an als das Nightrace in Schladming? Ich freue mich daher sehr, dass Botschafterin Kennedy beim 26. Nightrace unser Gast ist. Ich danke ihr, dass wir einen so guten Austausch pflegen können und freue mich, dass wir ausgehend von unseren heutigen Gesprächen die hervorragenden Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Steiermark weiter vertiefen können.