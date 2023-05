Tödlicher Unfall auf Eisenbahnkreuzung Premstätter Straße

Donnerstagabend kollidierte eine Zuggarnitur an einem Bahnübergang mit einem Pkw. Durch den Unfall erlitt die 48-jährige Fahrerin des Autos tödliche Verletzungen.

Gegen 19 Uhr fuhr eine S-Bahn-Garnitur der GKB von Wettmannstätten kommend in Fahrtrichtung Graz-Hauptbahnhof. Auf Höhe des Bahnübergangs in der Premstätter Straße in Seiersberg-Pirka bemerkte der Zugführer, wie ein Auto dort kurz vor dem Zug die Gleise überquerte. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden.

Die Zuggarnitur schliff das Auto noch circa 150 Meter mit, ehe es zum Stilltand kam. Für die 48-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung kam jede Hilfe zu spät. Die Frau erlag ihren tödlichen Verletzungen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Seiersberg und Pirka-Windorf waren im Einsatz. Am Auto entstand Totalschaden.

Die GKB-Strecke zwischen Graz Straßgang und Premstätten-Tobelbad war gestern Abend wegen dem Rettungseinsatz mehrere Stunden unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Laut uns vorliegenden Informationen gab eine Zuggarnitur ein langgezogenes Hornsignal, kurze Zeit später waren viele Einsatzwagen zur Unfallstelle unterwegs. Diese waren auch von der Autobahn aus zu sehen.

Bild: OpenStreetMap contributors