Steiermark setzt neue Tourismus-Schwerpunkte bis 2026

Landeshauptmann Kunasek stellte beim Tourismusforum in Graz neue Strategien für Wachstum, Internationalisierung und Genussregionen vor. Die Steiermark bleibt das beliebteste Urlaubsziel der Österreicherinnen und Österreicher – und baut ihre Position auch international weiter aus. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Regionalität und gezielte Vermarktung will die Landesregierung den Erfolgskurs konsequent fortsetzen.

In der Skybar am Grazer Schlossberg traf Landeshauptmann Mario Kunasek am 6. Mai führende Vertreterinnen und Vertreter aus Tourismus und Wirtschaft zum jährlichen Tourismusforum. Im Zentrum des Treffens standen neue Impulse und konkrete Maßnahmen, mit denen die Steiermark ihren Erfolg als Tourismusregion weiter ausbauen möchte.

Zu den Gästen zählten unter anderem Ingo List, Leiter des Tourismusreferats der Abteilung 12, und Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH (STG). Auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Tourismusverbände und der Wirtschaftskammer nutzten die Gelegenheit zum Austausch.

Landeshauptmann Kunasek betonte den hohen Stellenwert des Tourismus für das Bundesland:

Der steirische Tourismus ist ein zentraler Motor für unsere wirtschaftliche Entwicklung. Mit gezielten Maßnahmen wollen wir die Erfolgsstory der vergangenen Jahre fortschreiben – sowohl im Inland als auch international.

Im Sommerhalbjahr 2024 erreichte die Steiermark mit knapp 2,7 Millionen Ankünften und fast 8 Millionen Nächtigungen historische Höchstwerte. Auch der Winter 2024/2025 dürfte laut Trendanalysen neue Rekorde bringen: Mit rund 1,6 Millionen Ankünften und über 5,2 Millionen Nächtigungen könnte die Steiermark ihr stärkstes Winterergebnis seit Beginn der Erhebungen erzielen.

Internationalisierungsoffensive 2025/26

Ein zentrales Element der neuen Tourismusstrategie ist die Internationalisierung. Dafür stellt das Land Steiermark zusätzlich zwei Millionen Euro zur Verfügung, um die Marke Steiermark im Ausland noch sichtbarer zu machen. Ziel ist es, die internationale Nachfrage weiter zu stärken und neue Märkte zu erschließen.

Kulinarik als Aushängeschild

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Gastronomie. Unter dem Motto „Kulinarium Steiermark“ rückt eine groß angelegte Marketingkampagne die regionalen Gastgeberinnen und Gastgeber ins Rampenlicht – von der traditionellen Hütte bis zum Haubenlokal. Dabei stehen Regionalität, Nachhaltigkeit und steirische Spitzenprodukte im Vordergrund.

Darüber hinaus setzt das Land auf ein breites Maßnahmenpaket:

Schulskikursoffensive zur Förderung des Wintersports bei Jugendlichen

zur Förderung des Wintersports bei Jugendlichen Digitalisierungsoffensive für die Tourismusverbände

für die Tourismusverbände Ausbau von Biketourismus , Thermenangeboten und alpinem Wintertourismus

, und gezielte Förderungen für private Gastgeber

starke Präsenz bei Events wie dem Steiermark-Frühling in Wien, dem Nightrace in Schladming, der Formel 1, MotoGP oder dem Narzissenfest

Foto: © Land Steiermark/Binder