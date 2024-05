Neues Verkehrskonzept für die AIRPOWER24

Mit eigens angemieteten Shuttlezügen aus Landeshauptstädten sowie eigenen Buslinien mit hunderten möglichen Zustiegsstellen in ganz Österreich direkt nach Zeltweg zur Airpower24 wird heuer die Kapazität des öffentlichen Verkehrs deutlich erhöht.

Mit der gleichzeitigen Entlastung des Bahnhofes Zeltweg durch die verstärkte Nutzung der Bahnhöfe Judenburg und Knittelfeld sowie zusätzlichen Parkplätzen mit Busshuttleverkehr soll die Fahrgastfrequenz am Bahnhof Zeltweg an den Veranstaltungstagen deutlich minimiert werden.

Eine erhöhte Taktung des Regel-Zugverkehres wird durch die kürzlich fixierte Verlängerung eines Bahnsteiges am Bahnhof Zeltweg möglich werden.

Wir haben jedenfalls die Kapazitäten im Bereich der öffentlichen Anreise deutlich erhöht und erwarten uns dadurch auch eine Verringerung der Anreisen mit Privatfahrzeugen. Besonders nachhaltig, stau- und stressfrei gelangt man mit den von uns bereitgestellten Sonderzügen der ÖBB von Villach, Salzburg, Linz und Wien ohne Zwischenstopp zu den Bahnhöfen Judenburg oder Knittelfeld und ist mit den bequemen Gratis-AIRPOWER-Shuttles in wenigen Minuten direkt beim Veranstaltungsgelände der AIRPOWER24! Wir werden daher heuer die Staubelastung auf den Zufahrtstraßen und dem höherrangingen Straßennetz deutlich verringern können, wenngleich eine gewisse Belastung beim erwarteten Zustrom zur Morgen- und Abendspitze wie bei jeder anderen Großveranstaltung auch nicht gänzlich verhindert werden kann.

erklärt dazu Brigadier Wolfgang Prieler, Projektleiter der AIRPOWER24.

Das neue Verkehrskonzept lässt sich einfach zusammenfassen: Bequem, umweltschonend und in wenigen Gehminuten mitten am Veranstaltungsgelände. Noch nie war es einfacher und schneller, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur AIRPOWER24 anzureisen. Die AIRPOWER24 als Europas größter Airshow setzt in Sachen umweltschonender Anreise tatsächlich neue Maßstäbe!