Nachtslalom in Schladming: Zwei Eurofighter überfliegen Zielhang

Die besten Schifahrer der Welt und insgesamt bis zu 40.000 Fans werden beim 26. Nightrace am 24. Jänner 2023 in Schladming erwartet.

Das Österreichische Bundesheer plant in Abstimmung mit dem Veranstalter des Nachtslaloms in Schladming, den Zielhang in Schladming mit zwei Eurofightern zu überfliegen. Der Überflug findet im Rahmen der routinemäßigen Nachtflugausbildung statt. Es entstehen dabei laut Aussendung keine zusätzlichen Kosten.

Geplant ist der Eurofighter Überflug über den Zielhang am 24. Jänner ca. 17 bis 17:15 Uhr und ist im Raum Hochwurzen – Schladming – Haus/E – Ramsau warzunehmen. Das Flugprogramm wird ein langsamer Überflug und anschließend ein schneller Überflug sein. Die Mindestflughöhe wird mit 300 Meter über Grund festgelegt.

Es ist bei internationalen Großveranstaltungen mittlerweile üblich, dass die nationalen Luftstreitkräfte im Rahmen eines Überfluges ihren fliegerischen Gruß entbieten. Sie schützen ja auch ausgewählte Großveranstaltungen vor Bedrohungen aus der Luft. So wie erst in der vergangenen Woche im Rahmen der Luftraumsicherungsoperation ‚Dädalus23‘ das Weltwirtschaftsforum in Davos.

so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Nur einen Tag später findet erstmals der FIS Herren Nacht-Riesentorlauf statt. Erwartet werden hier aufgrund einer verkleinerten Fanmeile sowie Zuschauerbereichen maximal 10.000 Besucher. Mit diesen Zahlen plant das Bezirkspolizeikommando Liezen diesen Großeinsatz. Polizisten aus der gesamten Steiermark werden die bezirkseigenen Einsatzkräfte entsprechend unterstützen.

Aufgrund langjähriger Erfahrungen und den erwarteten Besucherzahlen beurteilen wir gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft (BH) Liezen die sicherheitspolizeiliche Lage. Der Einsatzleiter führt aus, dass solch ein Einsatz mit bezirkseigenen Kräften nicht bewältigt werden kann. Polizist:innen aus der gesamten Steiermark, aber auch Sonderkräfte aus anderen Bundesländern, wie zum Beispiel der Entschärfungsdienst, werden vor Ort sein. Auf Alkohol im Straßenverkehr, Jugendschutz und die verbotene Verwendung von Pyrotechnik wird die Polizei besonders achten. Wir versuchen mit Kontrollen Übertretungen zu verhindern und unsere polizeilichen Aufgaben zu erledigen. Naturgemäß wird viel Alkohol in einem sehr kurzem Zeitraum konsumiert. Damit verbunden rechnen wir an beiden Renntagen mit Verletzungen und einigen kleineren Auseinandersetzungen. Die eingesetzten Kräfte benötigen bei solchen Einsätzen viel Fingerspitzengefühl. Ich möchte bewusst auch an die Eigenverantwortung der Besucher:innen appellieren. Viele Probleme können durch Vernunft und im miteinander geführten Dialog bereits im Vorhinein verhindert werden.

so Bezirkspolizeikommandant von Liezen, Oberstleutnant Siegmund Schnabl.

Der Verkehrsdienst der Polizei wird für eine reibungslose An- und Abreise sorgen. Die Alpinpolizisten werden im steilen Pistengelände Absicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kräfte der Einsatzeinheit werden gemeinsam mit der Bereitschaftseinheit für Ordnung unter den Besuchern sorgen. Während diese Polizisten für die Veranstaltungsbesucher sichtbar präsent sein werden, sind viele weitere Einsatzkräfte im Hintergrund bzw. in Zivilkleidung aktiv.

Aufgrund der erwarteten Besucheranzahl ist im heurigen Jahr wieder mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen auf der Ennstal Bundesstraße zu rechnen. Es werden mehrere tausend Pkw und einige hundert Busse nach Schladming anreisen. Parkplatzkapazitäten sind ausreichend vorhanden. Um Verkehrsbehinderungen zu minimieren, wird der Verkehrsfluss an den neuralgischen Stellen entlang der B320 überwacht.