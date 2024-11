Landtagswahl Steiermark – Ergebnis 2024

Bei der Landtagswahl in der Steiermark am 24. November 2024 waren 941.509 Personen wahlberechtigt. Am Wahltag öffneten die meisten Wahllokale zwischen 7 Uhr und 8 Uhr und schließen zwischen 12 Uhr und 14 Uhr. In der Stadt Graz waren die Wahllokale generell von 7 Uhr bis 16 Uhr geöffnet sein.

In den Wahlkreisen 2 bis 4 (Oststeiermark, Weststeiermark, Obersteiermark) traten die sechs bisher im Landtag vertretenen Parteien an, im Wahlkreis 1 (Graz und Umgebung) zusätzlich zu diesen Parteien noch drei neue Parteien an (somit insgesamt neun Parteien).

FPÖ: 35,02 %, 225.622 Stimmen, +17,53 % ÖVP: 26,87 %, 173.113 Stimmen, −9,18 % SPÖ: 21,36 %, 137.655 Stimmen, -1,65 % GRÜNE: 6,07 %, 39.131 Stimmen, −6,01 % NEOS: 5,85 %, 37.718 Stimmen, +0,48 % KPÖ: 4,41 %, 28.384 Stimmen, −1,58 % DNA: 0,25 %, 1.579 Stimmen, +0,25 % KFG: 0,09 %, 587 Stimmen, +0,09 % MFG: 0,08 %, 532 Stimmen, +0,08 %

Ein geringerer Anteil an Wahlkarten wird am Montag, dem 25. November 2024, ab 9 Uhr durch die Bezirkswahlbehörden ausgezählt.

Folge uns auf Bluesky!