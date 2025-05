145 neue Polizistinnen und Polizisten für die Steiermark

Die steirische Polizei verstärkt sich weiter: Am Dienstag, dem 6. Mai 2025, wurden im „Live Congress Leoben“ insgesamt 145 neue Polizistinnen und Polizisten im Rahmen eines feierlichen Festakts offiziell angelobt bzw. in den Außendienst verabschiedet. Damit setze die Landespolizeidirektion ein klares Zeichen für mehr Präsenz, Engagement und Sicherheit in der Region.

Der Festakt fand am selben Tag wie die Wiedereröffnung der modernisierten Autobahnpolizeiinspektion Gleinalm statt. Gemeinsam unterstrichen beide Ereignisse den hohen Stellenwert, den Sicherheitsfragen in der Steiermark derzeit einnehmen.

Neue Generation startet Grundausbildung bei der Polizei

12 Frauen und 16 Männer begannen mit 1. März 2025 ihre zweijährige Grundausbildung im Bildungszentrum Graz. Sie hatten sich zuvor erfolgreich gegen zahlreiche Mitbewerberinnen und Mitbewerber im Auswahlverfahren durchgesetzt. In den kommenden Monaten erwerben sie das notwendige Rüstzeug für eine verantwortungsvolle Tätigkeit im Polizeidienst – sowohl in Theorie als auch in der Praxis.

117 frisch Ausgebildete treten Außendienst an

Neben den Neueinsteigern standen 117 Polizeischülerinnen und -schüler im Mittelpunkt des Festakts. Sie haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und übernehmen nun als Inspektorinnen und Inspektoren Aufgaben im Außendienst. Nach zwei Jahren intensiver Ausbildung – inklusive rechtlicher Grundlagen, Einsatztaktik und Praxisphasen – verstärken sie ab sofort verschiedenste Dienststellen in allen steirischen Bezirken.

Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Mario Kunasek und Landespolizeidirektor Gerald Ortner gratulierten persönlich zur bestandenen Ausbildung. Auch Angehörige, Freunde sowie zahlreiche Interessierte am Polizeiberuf nahmen an der Feier teil, musikalisch begleitet von der Polizeimusik Steiermark.

Mit über 4.600 Beschäftigten erreicht die Landespolizeidirektion Steiermark derzeit laut eigenen Angaben einen historischen Höchststand. Im Jahr 2013 lag der Personalstand noch bei rund 3.600.

Landespolizeidirektor Gerald Ortner zeigte sich erfreut:

Mit der modernisierten Autobahnpolizeiinspektion Gleinalm und 145 neuen Kolleginnen und Kollegen haben wir heute zwei starke Signale für die Sicherheit gesetzt. Wir investieren nicht nur in moderne Infrastruktur, sondern vor allem in gut ausgebildete Menschen. Beides ist essenziell für eine funktionierende Polizei – Technik und Teamgeist. Ich danke allen, die mit Mut, Einsatz und Verantwortung ihren Dienst für die Gesellschaft antreten.

Foto: LPD Steiermark