Autobahnpolizei Gleinalm offiziell eröffnet

Am Dienstag, dem 6. Mai 2025, startete die Autobahnpolizeiinspektion (API) Gleinalm offiziell ihren Betrieb. Bei einem feierlichen Festakt in St. Michael im Bezirk Leoben betonten hochrangige Vertreter der Polizei und Politik die Bedeutung dieser modernisierten Dienststelle. Insgesamt sollen 2025 fünf neue Polizeidienststellen in der Steiermark eröffnet werden – ein klares Zeichen für den Ausbau der Sicherheitsinfrastruktur im Bundesland.

Die API Gleinalm gehört zu den sechs Autobahnpolizeiinspektionen in der Steiermark und wird organisatorisch von der Landesverkehrsabteilung (LVA) geführt. Seit 1983 überwacht die Polizei von diesem Standort aus zentrale Verkehrsadern wie die A9 (Pyhrnautobahn), die S6 (Semmering Schnellstraße) und die S36 (Murtal Schnellstraße). Besonders die A9 mit dem stark frequentierten Gleinalmtunnel – einem der längsten Tunnel Österreichs – stellt eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen des Landes dar. Jährlich passieren rund 9,5 Millionen Fahrzeuge diesen Streckenabschnitt.

Neben der klassischen Verkehrsüberwachung übernehmen die Beamtinnen und Beamten auch sicherheitsrelevante Aufgaben. Sie kontrollieren Raststationen, Tankstellen und Parkplätze entlang der Autobahnen. Außerdem gehen sie gezielt gegen verschiedene Formen der Kriminalität im Bereich des hochrangigen Straßennetzes vor.

Zwei Jahre umfassende Sanierung abgeschlossen

Die neu eröffnete Dienststelle erstrahlt nach einer zweijährigen Generalsanierung in neuem Glanz. In enger Zusammenarbeit modernisierten ASFINAG, die Landespolizeidirektion Steiermark und das Bundesministerium für Inneres das Gebäude umfassend. Chefinspektor Markus Lenz, der die API Gleinalm seit Oktober 2024 mit rund 30 Mitarbeitenden leitet, zeigte sich stolz: „Wir verfügen nun über eine moderne und funktionale Dienststelle. Ich danke allen Beteiligten – und ganz besonders meiner Familie, die mich immer unterstützt hat.“

Der Festakt fand unter Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste statt, darunter Innenminister Gerhard Karner und Landeshauptmann Mario Kunasek.

Steiermark investiert weiter in Sicherheit

Auch Landespolizeidirektor Gerald Ortner unterstrich den Stellenwert der Eröffnung. In den vergangenen zwei Jahren nahm die Polizei bereits sieben neue Dienststellen in Betrieb – vier weitere werden im Laufe dieses Jahres folgen. Damit setzt die Landespolizeidirektion ein klares Zeichen für mehr Präsenz und Sicherheit in der Steiermark. Ortner bedankte sich bei allen Unterstützern für deren Engagement bei Planung und Umsetzung.

Noch am Nachmittag des Eröffnungstages steht in Leoben ein weiterer Festakt an: Dort präsentieren sich 145 neue Polizeischülerinnen und -schüler im Rahmen der laufenden Personaloffensive. 28 von ihnen werden feierlich angelobt, während 117 ihre Grundausbildung abgeschlossen haben und nun in den Außendienst starten.

Foto: LPD Stmk/Huber