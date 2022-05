Fußball-Ikone und Sturmlegende Ivica Osim verstorben

Die Fußballlegende Ivica Osim ist heute am 1. Mai 2022 im 81. Lebensjahr verstorben. 1994 kam er überraschend nach Stationen bei Partizan Beograd und Panathinaikos Athen als Trainer zu Sturm Graz, wo er bis 2002 tätig war und Sturm zu einem Jahrhundert-Hoch verhalf.

In dieser Zeit wurde Sturm zweimal Vizemeister und einmal Pokalsieger wurde, ehe er 1998 den ersten Meistertitel für die Schwarz-Weißen holte. 1999 holte er erneut die Meisterschaft gewann den Pokalsieg und den Supercup. In seiner Zeit als Trainer feierte der SK Sturm in Europa unvergessene Erfolge. Er wurde beim hundertjährigen Vereinsjubiläum zum Jahrhunderttrainer ernannt.

Ivan Osim wurde am 6. Mai 1941 in Sarajevo geboren. Im Alter von 14 Jahren kam Osim zum Fußballverein der bosnischen Hauptstadt. Die Sportbegeisterung erbte Osim von seinem Vater Michail. Seine Profikarriere als Fußballer begann er 1959 in Sarajevo und war danach auch in Frankreich aktiv. 1978 beendete er seine Karriere als Fußballer und wurde Trainer. 1986 übernahm er die jugoslawische Nationalmannschaft, die er 1990 sogar in das WM-Viertelfinale führte.

Bei der EM 1992, bei der Jugoslawien als Favorit galt, trat Osim als Trainer aufgrund des Nationalitätenproblems rund um den Krieg zurück. Durch seine tolerante Einstellung bezüglich des Nationalitätenproblems genießt er in Bosnien-Herzegowina viel Anerkennung und Verehrung.

Tief betroffen zeigt sich die steirische Landesspitze vom Ableben der Fußballlegende. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer zum Tod Osims:

Ich bin tief betroffen über das Ableben der Fußball-Ikone und Sturmlegende Ivica Osim. Die Steiermark ist dankbar für das menschliche Lebenswerk in seiner seine Haltung zum Jugoslawienkrieg und zur Belagerung von Sarajevo, die ihn zu einer großen Persönlichkeit macht. Seine sportlichen Leistungen, mit denen er Sturm Graz zu einem Jahrhundert-Hoch verhalf, sind unvergessen. Die Spiele in Graz Liebenau unter seiner Trainerschaft haben historischen Charakter für die Fußballwelt!

Die Nachricht vom Tod von Ivan Osim macht mich tief betroffen und nicht nur als Sturm-Fan sehr traurig. Seine Leistungen für den steirischen Fußball und seine Erfolge mit dem SK Sturm werden für immer in Erinnerung bleiben. Ivan Osim war nicht nur Jahrhundert-Trainer, sondern mit seinem Verhalten auch menschlich immer ein Vorbild für viele. In der Steiermark werden wir ihm ein immerwährendes Andenken bewahren. Mein tiefes Beileid gilt seiner Familie.

so Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang und Sportlandesrat Christopher Drexler:

Mit Ivica Osim ist ein Jahrhunderttrainer und eine großartige, beeindruckende Persönlichkeit von uns gegangen. Er hat den SK Sturm Graz als jahrelanger Trainer zu den größten fußballerischen Erfolgen geführt, die in der Steiermark jemals erreicht wurden. Das Sportland Steiermark trauert um einen großartigen Menschen und wird ihm für seine sportlichen Leistungen, die für immer mit dem SK Sturm, mit Graz und der Steiermark verbunden sein werden, stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Grazer Bürgermeister Elke Kahr:

Ivica Osim hat Graz entscheidend geprägt. Nicht nur seine Leistungen als Trainer des SK Sturm, sondern auch seine zutiefst menschliche Haltung haben ihn zu einer Persönlichkeit gemacht, die uns allen in Graz viel bedeutet.

Foto © GEPA pictures/ Hans Oberlaender