Probleme bei Evakuierungsflüge mit C-130 „Hercules“ aus Israel

Heute Mittwoch sollte eine C-130 „Hercules“ Transportmaschine von Linz nach Zypern fliegen. Von dort aus soll ein Pendelverkehr nach Israel eingerichtet werden, um an vorerst geplanten fünf Einsatztagen Österreicher zurückzuholen. Das Jagdkommando und Heerespsychologen begleiten den Flug. Es sind mehrere Evakuierungsflüge der „Hercules“ von Tel Aviv nach Paphos geplant, von wo regelmäßige Linienflüge nach Wien bestehen.

aufbrechen, um vor Ort zu helfen.

Kurz vor dem geplanten Start meldet Oberst Michael Bauer:

Die C-130 Hercules kann, wegen eines technischen Defektes derzeit nicht starten. Die Techniker arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Problems und es wird an einer Alternative gearbeitet.

Wie schnell Österreicher im Ausland auf derartige Hilfe angewiesen sein können, zeigte sich bereits mehrmals: Etwa im Sommer 2006, als Heeresflieger ebenfalls über einen Flughafen in Zypern österreichische und andere EU-Bürger aus dem unsicheren Libanon ausflogen. Oder im Februar 2011, als nach Unruhen in Ägypten knapp 140 Personen das Land an Bord von „Hercules“-Maschinen des Bundesheeres verließen.

Klar ist, wir lassen niemanden im Stich und arbeiten als Bundesregierung gesamtstaatlich rund um die Uhr an sicheren Ausreisemöglichkeiten für unsere Staatsbürger. Das Bundesheer ist seit Tagen in Israel und Zypern im Einsatz, um für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher zu sorgen. Dieser Vorfall zeigt nun umso mehr, dass der Aufbau des österreichischen Bundesheeres notwendig und längst überfällig ist. Die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte holen uns an Tagen wie heute ein. Daher ist es gut, dass wir bereits für eine Nachfolge gesorgt haben.

so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner dazu.

Erster Evakuierungsflug für Österreicherinnen und Österreicher nach Zypern soll laut Außenministerium heute Abend um 20 Uhr (Lokalzeit) in Tel Aviv abheben. — ORF Breaking News (@ORFBreakingNews) October 11, 2023

