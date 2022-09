Zufahrt zu den Parkplätzen bei der Airpower 2022 – Wo Staus warten

In der Steiermark wird im Raum Zeltweg die An- und Abreise zur Airpower im Raum Zeltweg zu Verzögerungen führen. Für die Anreise der Fans stehen zahlreiche Sonderzüge aus ganz Österreich sowie Shuttlebusse und Shuttlezüge im Nahbereich Aichfeld zur Verfügung. Parkplätze vor Ort sind aber nur begrenzt in Zeltweg und an den speziell eingerichteten P+R-Flächen in Kraubath nahe der S 36 Murtal Schnellstraße vorhanden.