Keine Warteschlangen mehr für SchülerInnen- und Top-Tickets

Der Ansturm bei der Ausgabe der „SchülerInnen-Tickets“ ist vor jedem Schuljahr enorm. Daher organisiert der Verkehrsverbund Steiermark die Ausgabe der Tickets für Schülerfreifahrten neu. Vertreter der Verkehrsunternehmen werden dazu die erforderlichen Unterlagen (Bestellformular, Zahlungsbestätigung und Passfoto) direkt bei den ausgewählten Schulen abholen und die fertiggestellten Tickets den Schulen wieder aushändigen.

Die Corona-Krise erfordert in vielen Bereichen ein neues Denken. Durch die Aushändigung der Tickets direkt an den Schulen, gelingt es uns, lange Wartezeiten und Menschenansammlungen zu Schulbeginn zu vermeiden. Alle Schülerinnen und Schüler kommen so problemlos und ohne die Gefahr einer Ansteckung zu ihren Tickets. Ich danke allen Beteiligten für die Umsetzung dieser Maßnahme. Insbesondere gilt mein großer Dank auch den Lehrerinnen und Lehrern an den einzelnen Schulen, für die Kooperation bei diesem Projekt.

sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Bildungs- und Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß dankt dem Verkehrsbund, den steirischen Schulen und LehrerInnen für die Unterstützung dieses notwendigen Schritts:

und Geschäftsführer Peter Gspaltl:

Die Corona-Krise hat uns alle vor neue Herausforderungen gestellt. In Zukunft werden viele Änderungen in der Abwicklung alltäglicher Abläufe nötig sein, so auch in der Ausgabe der ‚SchülerInnen-Tickets’ für den öffentlichen Verkehr. Wegen der derzeit geltenden Abstandsregeln für öffentliche Orte um Freien und in geschlossenen Räumen, sehen wir uns verpflichtet die Ausgabe der Tickets neu zu organisieren. Ich danke allen Schulen für die großartige Unterstützung dieser Maßnahme.