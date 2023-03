Welche Reiseversicherungen es gibt – welche wirklich wichtig sind

Für Personen, die viel reisen, kann eine Jahres-Reiseversicherung eine sinnvolle Option sein. So lautet das Fazit eines aktuellen Tests des VKI. Wann aber ist der Abschluss einer Reiseversicherung grundsätzlich sinnvoll? Welche Arten von Reiseversicherungen gibt es? Welche davon sind wichtig? Und was ist bei Versicherungen via Kreditkarte zu beachten? Versicherungsexpertin gibt Auskunft.