1. Grazer inklusiver Spielplatz im Reininghauspark

Mit dem ersten inklusiven Grazer Spielplatz, der auch Kindern mit unterschiedlichen Behinderungen Spaß und Bewegung ermöglicht, will der entstehende Reininghauspark ab kommendem Jahr neue Maßstäbe setzen. Die inklusive Spielzeile, die Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen nutzbare Geräte zur Verfügung stellt, ist etwas mehr als 1.000 Quadratmeter groß und wird am südlichen Rand des Reininghausparks zu finden sein.

Inklusiver Spielraum im Reininghauspark

Diese Spielzeile wird aus mehreren Teilbereichen zusammengesetzt sein:

Ein Bereich zum Spielen für Kleinkinder sowie einer für Jugendliche.

Sandspielplätze, ein Kletter- und Balancierparcours, Parkschaukeln sowie Zonen für Workout mit Trainingsgeräten zur Stärkung von Kraft und Ausdauer und Boulderblöcke für Kletterbegeisterte.

Dem Konzept liegt zugrunde, dass jeder Mensch unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse hat. Demgemäß werden in einem inklusiven Spielraum möglichst viele Sinne angesprochen und gefördert. Der Fokus liegt dabei nicht – wie lange praktiziert – auf einer speziellen Art von Behinderung, sondern auf einem Angebot zur Förderung sämtlicher motorischer Fähigkeiten der BenutzerInnen.

Alle Menschen jeden Alters, egal ob mit oder ohne Handicap, sollen die Spielgeräte weitgehend selbstständig nutzen können – nach dem Motto: Nicht jede/r kann alles, aber für alle Nutzenden müssen Angebote zur Verfügung stehen. So signalisieren zum Beispiel bei den Boulderblöcken eigens angebrachte Glöckchen Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, wie die Route verläuft, oder steht bei einem speziellen Matsch-Tisch die Lust am haptischen Ausprobieren und Ausdrücken im Vordergrund.

Reininghauspark

Insgesamt werden im neuen Stadtteil Reininghaus rund 8,6 Hektar an öffentlich nutzbaren Grünflächen zur Verfügung stehen. Der größte zusammenhängende Bereich davon entfällt auf den Reininghauspark mit seinen rund drei Hektar Fläche, von denen rund drei Viertel auf begrünte Flächen inklusive Staudenpflanzungen und Blumenwiesen entfallen. Rund 1.800 Quadratmeter umfasst eine Wasserfläche mit Seicht- und Tiefwasserzone, die in vier Becken mit insgesamt 1.350 Kubikmeter Wasservolumen aufgeteilt ist. Rund 100 Gehölzpflanzungen, davon 90 hochstämmige Großbäume, spenden Sauerstoff und Schatten, 24 Bäume aus dem Altbestand in Reininghaus wurden erhalten.

Ergänzt wird das Angebot im und rund um den Reininghauspark durch eine 1.600 Quadratmeter große Stadtterrasse mit Wasserspiel, einem Marktplatz sowie einem Pavillon mit öffentlicher Toilettenanlage. Die gesamten Errichtungskosten für den Reininghauspark samt Stadtterrasse und Pavillon sind mit 8,4 Millionen Euro veranschlagt.

Öffentliche Flächen sind für alle da und das muss auch für unsere Spielplätze gelten – Spielen muss ohne Ausnahme für jedes Kind möglich sein! Im kommenden Jahr geben wir alles für unsere Kinder – Ich haben das Jahr 2022 zum Kinderjahr ausgerufen und wir

begrüßen den kommenden Frühling mit dem ersten inklusiven Grazer Spielplatz im neuen Reininghauspark. Gleichzeitig werden in der kommenden Periode alle Grazer Spielplätze mit inklusiven Spielgeräten nachgerüstet. In unserer schönen Stadt darf kein Kind benachteiligt sein,“ und ergänzt „auch die Ausstattung mit Babyschaukeln

wäre eine zusätzliche Bereicherung für unsere Kleinsten.

so Bürgermeister Siegfried Nagl.

Bild: Rendering