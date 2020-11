Reininghauspark: So soll der Park im neuen Stadtteil Reininghaus aussehen

Der Startschuss für die Bauarbeiten für den neuen Park im Stadtteil Reininghaus erfolgte unter einer mehr als 80 Jahre alten Esche. Der öffentliche Reininghauspark soll nach der Eröffnung mehrere Funktionen erfüllen:

Die Gestaltung der öffentlichen Grünflächen beim Reininghaus Park und der Domenico dell’Allio Allee erfolgt nach den Plänen des Wettbewerbgewinners, dem Büro für Landschaftsarchitektur zwoPK. Der Pavillon im Osten des Areals nach jenen von Hohensinn-Architektur. Die Bauarbeiten wurden deshalb Ende November gestartet, weil durch die geringen Niederschläge der Boden relativ locker ist und die Aushubarbeiten gut durchgeführt werden können. Somit wird man rechtzeitig zur Pflanzperiode fertig, damit der Park im Frühjahr 2022 erblühen kann.

Die Projektleiterinnen aus der städtischen Abteilung für Grünraum und Gewässer, Christine Radl und Astrid Feuchter, freuen sich, dass man einige der charakteristischen, 80 Jahre alten Säulenpappeln und eine gleichaltrige Esche erhalten konnte. Insgesamt werden mehr als 100 Bäume den Park attraktivieren, darunter viele zahlreiche heimische Arten wie Ahorn, Linden, Weiden und Eichen. Statt „Designerbäumen“ greift man bewusst auf bodenständige Arten zurück, ein Hauptaugenmerk liegt auf der Stadtklimatauglichkeit der Gewächse. Nuss- und Maulbeerbäume bieten Menschen und Tieren auch Früchte zum Naschen. Wo früher die Eisteiche von Reininghaus zu finden waren, laden zusätzlich neue Wasserbecken die Menschen zum Verweilen und Wassertiere zum „Einziehen“ in Reininghaus ein.

Das Landschaftsarchitekturbüro „zwoPK“ (Büro für Landschaftsarchitektur mit Standorten in Graz, Wien und München. Geleitet von den drei Partnern Philipp Rode, Helge Schier und Christian Wagner) beschreibt ihr Konzept so:

Der Reininghauspark bildet eine grüne Intarsie im urbanen Rahmen des neuen Stadtteils und wird als offener Erholungsraum fungieren. Der Entwurfsgedanke nimmt den landschaftlichen Bestand aus Vegetation, Mikrotopographie und Wasserflächen auf und entwickelt daraus das Bild einer zeitgenössischen Parkanlage. Umgesetzt wird dieser Zugang mit dem Konzept der graduellen Verdichtung auf mehreren Ebenen, wodurch ein durchgehender Parkraum mit urbanen Qualitäten an der Stadtterrasse und landschaftlichen Qualitäten im Baumhain geschaffen wird. Der Titel unseres Entwurfs „Rein in den Park“ ist programmatisch – der Park ist nutzungsoffen gestaltet, sein Angebot speist sich aus den räumlichen Qualitäten der freien Wiese und des ruhigen Baumhains. Aus stadtökologischer Sicht fungiert der Reininghauspark als Notwasserweg bei Starkregenereignissen, nimmt klimawandelangepasste Baumarten auf und bietet mit (Wild-) Staudenpflanzungen und -ansaaten einen wertvollen Lebensraum für die Tierwelt. In der Entwicklung der Vegetation wird ein prozessorientierter Zugang gewählt, sodass das Erscheinungsbild des Parks sich im Lauf der Zeit verändern wird.

Grundidee war es, im Zentrum des neuen Stadtteils Reininghaus an der räumlichen Verschneidung von Stadtteilpark und „Esplanade“ einen Park-Pavillon mit integriertem zentralem Kiosk/Café zu entwickeln, der die Bedeutung dieses Kreuzungspunktes markiert und auch bereits während unterschiedlicher Bauphasen als Brückenkopf und Infozentrum der Stadt Graz im neuen Areal Reininghaus dienen kann. Als multifunktionaler Aufenthalts-/Veranstaltungs-/Bewegungs- aber auch als quartierübergreifender Begegnungsraum öffnet sich die Pavillonstruktur zum Park hin und verbindet sich mit dem urbanen Erholungsraum mit einer großzügig angelegten Stadtterrasse. Der Pavillon wird in Holzbauweise errichtet und besteht aus einem verglasten Multifunktionsraum/Kiosk, einem Technikraum und einer öffentlichen WC-Anlage, bestehend aus einem barrierefreien WC und jeweils einem Damen und Herren WC.

Die hohe Qualität des neuen Stadtteilzentrums Reininghaus findet auch in der Grünraumausstattung ihre logische Fortsetzung. Die Basis für den neuen Reininghauspark ist das Ergebnis eines landschaftsplanerischen Wettbewerbs. Menschen, die hier leben, arbeiten und lernen haben in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld einen attraktiven drei Hektar großen Naturerholungsraum, der sowohl funktional als auch gestalterisch höchsten Anforderungen gerecht wird. In Reininghaus wird somit die Stadt der kurzen Wege gelebt – dass diese Wege begrünt und landschaftsarchitektonisch spannend gestaltet werden, wird künftig auch an der Domenico-dell’Allio-Allee ersichtlich sein. Diese wird nach den Arbeiten im Park – ab dem Jahr 2022 – gestaltet werden und als sichere und begrünte Fuß- und Radwegverbindung direkt vom Park zu den südlichen Wohnquartieren und über die Wetzelsdorfer Straße bis zur Peter-Rosegger-Straße führen.