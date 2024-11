Volksschule Reininghaus eröffnet

Mit einem Investitionsvolumen von rund 24 Millionen Euro wurde die neue 20-klassige Volksschule am Bildungscampus Reininghaus errichtet. Gemeinsam mit der Volksschule Puntigam zählt sie nun zu den größten Volksschulen in der Steiermark. Der Schulbetrieb wurde bereits im September aufgenommen, und am 6. November fand die feierliche Eröffnung statt.

Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner betonte in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung der neuen Volksschule Reininghaus:

Meine Vision ist, dass Graz eine Stadt ist, in der alle Kinder ihre Talente bestmöglich entfalten können. Wir arbeiten laufend daran, dass es für unsere Kinder in dieser Stadt die besten Bildungschancen gibt. In den ersten beiden GRIPS-Programmen haben wir rund 200 Millionen Euro investiert, mit starkem Schwerpunkt auf Volksschulen. Aktuell liegt unser Fokus auf Mittelschulen, die wir einerseits stärken und aufwerten wollen, indem wir sie zu Schwerpunktschulen machen. Ein besonderes Vorzeigeprojekt ist die Volksschule Reininghaus, nicht nur aufgrund ihrer Größe, sondern weil sie von Anfang an als besonderes Herzstück des neuen Stadtteils konzipiert wurde. Das Ergebnis mit seiner großartigen Architektur und den besonders vielfältigen und einladenden Sportflächen kann sich mehr als nur sehen lassen

Moderne und nachhaltige Lernumgebung

Bildungslandesrat Werner Amon hob die Bedeutung des Neubaus für die Grazer Bildungslandschaft hervor:

Mit dem Bau der neuen Volksschule Reininghaus wurde ein weiterer wichtiger bildungspolitischer Meilenstein in Graz gesetzt. Die Volksschule zählt mit über 20 Klassen zu einer der größten in der Steiermark und bietet den Schülerinnen und Schülern eine moderne und nachhaltige Lernumgebung mit vielen Freiflächen, in der die Schwerpunkte sprachliche Bildung, kreatives Gestalten und Teamsportarten besonders gut ausgeübt werden können. Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft viel Freude und Erfolg!

Die Schule Reininghaus im Überblick

Leitung: Mag. Giselheid Neunteufl

Schulstart: Im Schuljahr 2024/25 mit über 160 Schüler

Klassenstruktur: sechs 1. Klassen, zwei 2. Klassen sowie eine Partnerklasse

Besonderheit: Die zweiten Klassen sind von der Volksschule Neuhart nach Reininghaus übersiedelt.

Ein Gebäude für die Zukunft

Das dreigeschossige Schulgebäude bietet moderne Lernräume nach dem Prinzip der „Future Classrooms“ sowie zahlreiche Kreativräume, einen Mehrzwecksaal, einen Turnsaal und eine zentrale Bibliothek. Die großzügigen Außenanlagen umfassen u.a. einen Schulplatz, Sportflächen und einen Schulgarten. Zudem sorgt eine kontrollierte Be- und Entlüftung in den Klassenräumen für eine angenehme Lernatmosphäre.

Besondere Highlights des Baus:

Frischluftversorgung und Schutz vor sommerlicher Überhitzung

Begrünte Lernterrassen mit Sonnenschutz

Bauökologische Maßnahmen für eine gesunde Lernumgebung

Dachbegrünung mit integrierter Photovoltaikanlage

Bewegungsflächen auf allen Ebenen des Gebäudes

Zukunftsprojekte im Schulbereich

Die Stadt Graz plant weitere Ausbauten in der Schullandschaft, darunter:

Mittelschule Puntigam: Erweiterung auf 12 Klassen und zwei Polyklassen, Fertigstellung 2025.

Mittelschule Smart City: Neubau neben der VS Reininghaus, Umzug der jetzigen MS Algersdorf, Eröffnung 2026.

Sportmittelschule Algersdorf: Geplante Erweiterung bis 2028.

Foto: Stadt Graz/Fischer