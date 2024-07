Schutzzone für den Grazer Volksgartenpark ab 15. Juli in Kraft

Die sicherheits- und kriminalpolizeiliche Lage im öffentlichen Raum wird laut der Polizei laufend einer Evaluierung durch Exekutive und Sicherheitsbehörden unterzogen. So zeigt eine Analyse der jüngsten Daten einen deutlichen Anstieg an Suchtmitteldelikten im Grazer Volksgartenpark. Dabei stellte die Polizei innerhalb des ersten Halbjahres 2024 im betroffenen Park und im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres einen Anstieg der Delikte um rund 45 Prozent fest.

Suchtmittel-Spürhunde der Polizeidiensthundeinspektion Graz stöberten heuer allein im Volksgartenpark bereits Drogen im Straßenverkaufswert von rund 60.000 € auf. Dabei handelt es sich um rund fünf Kilogramm Marihuana, aber auch Kokain oder Amphetamin (z.B. Ecstasy-Tabletten), welches in sogenannten „Drogen-Bunkern“ versteckt sichergestellt wurde. Suchtmittel, die auch beim Auffinden durch Kinder eine erhebliche Gefahr darstellen können.

Der steirisches Landespolizeidirektor Gerald Ortner über die Schutzzone um den Volksgartenpark:

Die Polizei wird laut eigenen Angaben die Kontrollen im Volksgarten weiterhin erhöhen und die Schutzzone verstärkt im Zuge des Streifendienstes sowie mit gezielten Schwerpunktkontrollen uniformiert und zivil überwachen. Weitere Schutzzonen wie beispielsweise für den Stadtpark sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant.

so Innenminister Gerhard Karner bei einer Pressekonferenz mit Landeshauptmann Christoph Drexler am 12. Juli 2024 im Volksgarten.

Der Landeshauptmann sagte:

Ich bin wirklich froh und dankbar, dass es möglich gemacht wurde, den Grazer Volksgartenpark ab Montag zur Schutzzone zu erklären. Denn was Polizistinnen und Polizisten erleben und Anrainerinnen und Anrainer über die Vorgänge hier schildern, offenbart völlig inakzeptable Zustände. In einem Park, den Familien mit Kindern gerne nutzen würden, wo sich Jugendliche treffen wollen und wo es Schulen in unmittelbarer Nähe gibt, muss die Kriminalität – und insbesondere die Drogenkriminalität – mit aller Entschlossenheit und Härte bekämpft werden. Die Schutzzone ist ein wichtiger Schritt, um wieder für mehr Ordnung im Volksgartenpark zu sorgen. Das ist meine Erwartung im Interesse der Sicherheit der Steirerinnen und Steirer und der Grazerinnen und Grazer. Mir ist besonders wichtig, dass die Entwicklungen im Volksgarten, aber auch in anderen Parks, in der ganzen Stadt und in der Steiermark insgesamt weiterhin genau im Auge behalten werden. Damit im Bedarfsfall auch an anderen Orten mit Konsequenz und polizeilichen Maßnahmen reagiert werden kann. Denn es geht um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Steiermark.