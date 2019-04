Das Landhaus Ruckerlberg hat unter den neuen Betreibern Danni Yang und Yifeng Ma mit dem neuen Namen „Yamamoto im Landhaus Ruckerlberg“ eröffnet. Wir nutzten die Gelegenheit einer Einladung zum Presse-Essen am 15. April im Rahmen der offiziellen Eröffnung, um das neue Konzept, eine Mischung aus steirischer und japanischer Küche, aus erster Hand kennen zu lernen bzw. zu kosten.

Die neuen Betreiber sicherten sich die Marke „Yamamoto“ als Franchise (bekannt von der japanischen Sushibar von Toshiaki Yamamoto in der Prokopigasse). In der Küche kocht Stefan Muskatel die steirische und „Tony“ die asiatische Küche und sollen das Beste aus beiden Welten auf die jeweiligen Teller bringen. Aber kann das funktionieren? Man weiß, Steirer sind was das Essen angeht, der traditionellen Kost verbunden. So gab es vor rund einem Monat kurz nach Bekanntwerden der neuen Küchenlinie im Landhaus Ruckerlberg einiges an Verwirrung. Die Betreiber stellten via Homepage damals aber schnell klar: Die steirische Küche soll beibehalten werden, aber ab dem 16. April 2019 dazu auch Asiatisch angeboten werden.

Unter dem Namen Landhaus am Ruckerlberg feierte der vorige Betreiber als Stadtheuriger in Graz mit einer 33 Jahre alten Tradition vor ein paar Jahren Wiedereröffnung. Vielen Grazern war der damalige Heurige am Ruckerlberg noch sehr unter dem Namen Jöbstl bekannt. Beliebt war der Heurige auch wegen seiner tollen Aussicht vom Gastgarten auf die Umgebung von Graz und den Schöckl.

Auch wir fragen uns nach dem Blick auf die Homepage vom Landhaus Ruckerlberg, inwiefern das neue Gastrokonzept sich im traditionellen Sprachgebrauch mit einem „Landhaus“ und besonders als „Heuriger“ verträgt. Aktuell werden jedenfalls bewährte steirische Schmankerl wie Rindssuppe, Rindfleischsalat, Brettljausn, Vogerlsalat, Schweinsbraten, Backhendl und mehr serviert.

Das Eröffnungs-Menü als Fotostrecke

Fazit: Wie schmeckt das japanisch steirische Essen im Yamamoto Landhaus Ruckerlberg?

Insgesamt machte das steirisch-asiatische Fusions-Menü (auf Vorreservierung bestellbar) einen soliden Eindruck. Da wir selber aber nicht die Experten für asiatisches Essen sind und so keine Empfehlung abgeben möchten, verbleibt uns nur der Tipp „Einfach selbst ausprobieren“. Rausgehört haben wir aber beim Testessen, dass sich einige eine Fusionsküche anders vorstellten – hier muss man den beiden Köchen aber zu Gute halten, dass das Restaurant erst eröffnet hat und wohl noch Raum nach oben ist. Ein weiterer Bericht von diesem Testessen hat Manuela Pucher von testesser.com verfasst.

Was uns doch etwas irritiert(e), ist unser persönliches Gefühl, dass das Yamamoto im Landhaus Ruckerlberg ursprünglich als reines japanisches Lokal eröffnen wollte, aus irgendeinem Grund aber doch noch die steirische Küche „mitgezogen“ hat. Obwohl in der Presseaussendung die duale Küchenlinie versichert wird, ist auf der Homepage des Lokals von „Durchgehend japanische, warme und kalte Küche“ die Rede. Man darf gespannt sein, wie und ob sich das Konzept der zwei Küchen in Zukunft entwickelt.

Pluspunkte vom Yamamoto im Landhaus Ruckerlberg sind seit jeher die tolle Location, die gute Aussicht auf das Umland von Graz bis zum Schöckl vom Gastgarten und von den Innenräumen. Beim großen Kinderspielplatz können sich Kinder austoben.