Krapfen der Konditorei Klescher im Genuss-Test 2022

Die Krapfen der Grazer Konditorei Klescher in Eggenberg zählen schon viele Jahre zu den besten Faschingskrapfen in Graz. Ob das Germteiggebäck dieses Jahr unsere Redaktion überzeugen kann, haben wir in unserem Genuss-Test überprüft.

➡ Umfrage zum Thema jetzt teilnehmen: Die besten Krapfen in Graz

Konditorei Klescher

Alte Poststraße 90, 8020 Graz

Tel.: +43 (0)316 / 58 12 12

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag von 8 bis 19

Wir kauften uns 10 Stück der begehrten Krapfen um 15 € – genug zum Verkosten. :) Die Krapfen von Klescher sehen optisch gut aus – eine schöne, goldbraune Farbe mit hellem Randerl. Die Größe der Krapfen ist genau richtig. Je nachdem wie man es mag, bekommt man sie pur oder mit Staubzucker bestreut. Nicht nur das Aussehen, auch der Geschmack kann die Redaktion überzeugen. Die Marmelade ist ausreichend und gut. Die Krapfen schmecken saftig, so dass man auch am nächsten Tag zum Frühstück, noch mit guter Laune hinein beißen kann.