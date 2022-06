Volksanwalt Werner Amon wird neuer steirischer Landesrat

Volksanwalt Werner Amon wird von der steirischen Volkspartei als neuen Landesrat vorgeschlagen, wenn Christopher Drexler vom Landtag Steiermark als Nachfolger von Hermann Schützenhöfer zum Landeshauptmann gewählt wird.

Der Weststeirer Werner Amon ist dann für die Ressorts Bildung, Europa und Personal verantwortlich. Landesrätin Juliane Bogner-Strauß ist aktuell für Bildung zuständig, verantwortet dann weiterhin das Gesellschaftsressort (Familie, Frauen, Jugend), Gesundheit und Pflege, sowie neu das Sportressort. Christopher Drexler bleibt Kulturreferent.

Ich empfinde es als eine große Ehre, dass ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung zu werden und ich habe sehr sehr gerne zugesagt. Insbesondere, wo auf mich Ressortbereiche warten, die mich inhaltlich unglaublich interessieren. So gerne ich die Aufgabe als Volksanwalt aktuell wahrnehme, so sehr reizt mich die Möglichkeit, gestalterisch tätig zu sein, wie ich das ja auch 25 Jahre lang als Abgeordneter zum Nationalrat auf einer anderen Ebene sein durfte. Bis zur Wahl im Landtag möchte ich aus Respekt vor dem Souverän und dem Landtag keine inhaltlich vertiefenden Erklärungen abgeben. Die nächsten Tage werde ich aber natürlich nutzen, um mit den Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Gruppen, die zukünftig in meine Ressortverantwortung fallen sollen, Gespräche zu führen. Ich möchte mich gemeinsam mit den Betroffenen um Lösungen bemühen und freue mich sehr auf diese Herausforderung.

so Werner Amon. Er wurde am 28. Mai 1969 in Graz geboren und ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt in Groß St. Florian. Amon war von 1994 bis 2019 mit kurzen Unterbrechungen Abgeordneter zum Nationalrat. In dieser Zeit war er unter anderem Bereichssprecher für Bildung und Unterricht sowie Europa- und Außenpolitischer Sprecher. Von 2003 bis 2009 war Amon Generalsekretär des ÖAAB, von 2016 bis 2017 Generalsekretär der ÖVP. Seit 2015 ist er Bezirksparteiobmann der ÖVP Deutschlandsberg, davor war er acht Jahre lang Bezirksparteiobmann der ÖVP Knittelfeld.

Seit 1. Juli 2019 ist der studierte Betriebswirt (California-State-University und University of Texas) Volksanwalt.

Mit Werner Amon schlagen wir für die Landesregierung eine Persönlichkeit vor, die derzeit als Volksanwalt zwar hauptsächlich in Wien wirkt, aber die Steiermark so gut kennt, wie wenige andere. Er ist regional stark verwurzelt und weiß insbesondere durch seine Tätigkeit als Volksanwalt viel über die Sorgen, Probleme und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in ganz Österreich – aber im Besonderen natürlich in der Steiermark.

so der geschäftsführende Landesparteiobmann der Steirischen Volkspartei, Landesrat Christopher Drexler.

