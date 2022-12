Dienstagabend kam es aufgrund einer durchgeschmorrten Elektrik zu einem großflächigen Stromausfall in Graz.

Stromausfall in Geidorf

Gestern herrschte ab 21:20 in weiten Teilen von Graz wie im Bereich Heinrichstrasse, Bergmanngasse bis Körblergasse, Universität, Grabenstraße (Wifi), Mehlplatz, Ruckerlberg ein großflächiger Stromausfall. Straßenlampen und Ampeln blieben ebenso finster. Leser berichteten uns auch über Probleme bei mobilen Internetverbindungen.

Um 22:38 wurde auf Twitter gemeldet, dass die Grabenstraße wieder Strom hat. Kurz vor 23 Uhr wurde uns berichtet, dass die Heinrichstraße wieder mit Strom versorgt ist.

Was war der Grund für den Stromausfall in weiten Teilen von Graz? Die Berufsfeuerweher stellte fest, dass bei einem Trafo im Bereich Glacis in Geidorf die Elektrik mit minimaler Rauchentwicklung durchgeschmorrt war. Als Folge wurden 16 Umspannwerke deaktiviert. Laut Energie Graz waren 4.500 Kunden vom Stromausfall davon betroffen.