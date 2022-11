Stromausfall Katastrophenschutzübung der Marktgemeinde Hausmannstätten

Im Rahmen einer großangelegten Katastrophenschutzübung wurde in der Marktgemeinde Hausmannstätten vom 18. bis 19. November das Szenario einer Stromausfalls geübt. Beteiligt waren neben der Gemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr Hausmannstätten auch die Polizei, die Bezirkshauptmannschaft, die Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung (FAKS) des Landes Steiermark und Vertreter des Österreichischen Bundesheeres.

Die Marktgemeinde Hausmannstätten hat sich seit dem Jahr 2021 intensiv darauf vorbereitet, einen Stromausfall nach den Richtlinien des Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements (SKKM) zu bewältigen. Es wurden im Vorfeld bereits umfangreiche Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur (Notstromaggregate, betriebseigene Tankstelle, usw.) ergriffen, um gerüstet zu sein.

Um die gesetzten Maßnahmen evaluieren zu können und um mögliche Lücken zu schließen, wurde im Rahmen der Übung eine mehrtägigen Stromaufalls und deren Auswirkungen auf die Kommune geübt.

Im Zuge der Übung wurde der ausgearbeitete Blackout-Plan der Marktgemeinde geübt. Wir konnten die Sicherstellung des Betriebes proben und die Handhabung der angekauften Notstromgeneratoren vertiefen. Im Gemeindegebiet werden im Fall einer Strommangellage Infopunkte mit Personal besetzt, wo die Bevölkerung Informationen bekommt und über die weitere notwendige Hilfestellungen organisiert werden. Für Personen, deren Hausbrunnen ohne Strom nicht funktionieren, wird an diesen Infopunkten auch Wasser zur Verfügung gestellt.“ Die Bevölkerung war im Rahmen der Übung eingeladen, mitzuwirken und die Infopunkte aufzusuchen. In weiterer Folge werden die Einwohnerinnen und Einwohner von Hausmannstätten ein Handbuch in Form einer gemeindeeigenen Broschüre zum Umgang mit lang andauernden, flächendeckenden Stromausfällen bekommen.