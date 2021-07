Steiermark: Impfen ohne Anmeldung am 24. / 25. Juli

An 15 Impfstraßen der Steiermark werden am Samstag, 24. Juli 2021 bzw. am Sonntag, 25. Juli 2021, Corona-Impfungen ohne Anmeldung durchgeführt. Die Aktion richtet sich besonders an Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren sowie an junge Erwachsene unter 25 Jahren. Auch Personen außerhalb dieser Altersgruppe sind natürlich willkommen.

Damit möchte das Land Steiermark der aktuell von zahlreichen Infektionen betroffenen Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen schnellen Schutz vor der grassierenden Delta-Variante bieten. Positive Folge für junge Erwachsene sei der erleichterte Zutritt zur Nachtgastronomie.

Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren werden am kommenden Wochenende mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft, die Vollimmunisierung erfolgt nach ca. drei Wochen.

geimpft, die Vollimmunisierung erfolgt nach ca. drei Wochen. Für Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr steht für die sofortige Vollimmunisierung auch der einmal zu verabreichende Impfstoff von Johnson&Johnson zur Verfügung.

24. Juli: Freie Impfaktion von 8 bis 14 Uhr an folgenden Impfstraßen:

Deutschlandsberg – Koralmhalle

Fürstenfeld – Stadthalle

Gleisdorf – Forum Kloster

Gratkorn – Sporthalle

Graz – Messe/Halle A

Leoben – Baumax Halle

Murau – Brauhaus

Premstätten – Schwarzl Freizeitzentrum

Weiz – Stadthalle

25. Juli: Freie Impfaktion von 8 bis 14 Uhr an folgenden Impfstraßen:

Feldbach – Asphalthallen

Hartberg – Zentrum

Judenburg – Volksschule

Leibnitz – Kindermann Zentrum

Liezen – Ennstalhalle

Voitsberg – Sporthalle

Wichtige Information für die Immunisierung von Jugendlichen

Jugendliche unter 14 Jahren brauchen für die Verabreichung der Impfung die schriftliche Zustimmung einer/eines Erziehungsberechtigten auf dem Aufklärungsbogen. Es ist daher erforderlich, dass 12- und 13-Jährige jedenfalls in Begleitung einer/eines Erziehungsberechtigten zur Impfstraße kommen.

Ab dem 14. Geburtstag sind die Jugendlichen selbst entscheidungsfähig und benötigen keine Zustimmung einer/eines Erziehungsberechtigten.

Es wird gebeten, dass alle Personen, die sich im Rahmen dieser Aktion impfen lassen möchten, einen Lichtbildausweis, die e-card sowie den gelben Impfpass mitbringen.