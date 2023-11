Stadion-Sicherheitsgipfel: Maßnahmen gegen Gewalt im Stadion

Beim heute abgehaltenen Stadion-Sicherheitsgipfel waren sich alle Vertreter und Vertreterinnen einig: Die besorgniserregenden Zwischenfälle im Zusammenhang mit dem Cup-Derby dürfen sich nicht wiederholen. Die Sicherheit aller Stadionbesucher sowie der Mitarbeiter:innen hat höchste Priorität und muss weiterhin verbessert werden.

Schon vor dem Sicherheitsgipfel hatte der SK Sturm Maßnahmen angekündigt (siehe unten), die vom Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) begrüßt werden:

Während des Sicherheitsgipfels wurden die gewalttätigen Vorfälle im Stadion im Detail analysiert und aus den Perspektiven der verschiedenen verantwortlichen Stellen (Vereine, Securityfimen, Polizei, Stadionmanagement) beleuchtet. Daraus wurden konkrete Maßnahmen abgeleitet, um die Sicherheit der Besucher künftig zu erhöhen.

Stadtrat Eber betont auch die Bedeutung einer deeskalierenden Kommunikation seitens der Vereine:

Die äußerst emotional geführte Debatte rund um das Stadion sowie daraus resultierende, jedoch nicht rechtmäßige Besitzansprüche sind nicht zielführend und erzeugen Emotionen, die fehl am Platz sind.

Ich bedauere die Vorfälle, welche rund um das Grazer Derby geschehen sind und möchte mich bei den unbescholtenen Personen, die Opfer von Gewalt wurden, entschuldigen. Der SK Sturm stellt sich ganz klar gegen jede Form der Gewalt, das sind nicht die Werte, für die unser Verein steht. Daher standen und stehen wir in einer umfangreichen und intensiven Aufarbeitung der Vorfälle. Die Gespräche – sowohl vereinsintern als auch mit den Vertretern der Kurve – waren kontroversiell, vor allem aber produktiv und sehr ergebnisorientiert. Wir können dadurch zwei sofortige und tiefgreifende Maßnahmen setzen, die es so in dieser Form noch nicht gegeben hat.