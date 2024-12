Schulbus für Rudersdorf als Pilotprojekt – Finanzierung gesichert

Gute Nachrichten vor Weihnachten für Eltern aus der Region Puchstraße/Rudersdorferstraße in Puntigam, deren Kinder in die Volksschule Puntigam gehen. Ein erster Anfang ist gemacht: Bis Ende des Schuljahres ist ein Schülerbus finanziert.

Der Schul-Campus Puntigam ist der größte Pflichtschul-Standort in der Steiermark. Für viele Schülerinnen und Schüler, die aus der Gegend Puchstraße/Rudersdorferstraße kommen, wird es nun im neuen Jahr 2025 ab 7. Januar einen Schulbus geben. Der Grund: wegen fehlender Gehsteige sind die Haltestellen des öffentlichen Busverkehrs in diesen Gebieten für die kleinen Kinder nicht wirklich gut und sicher erreichbar, und der Anteil an „Elterntaxis“ wie berichtet bisher überproportional hoch.

Auf Initiative des Bezirksrates und unter Einbeziehung der Schule und der Elternvertretung ist es gelungen, bis zum Ende des Schuljahres einen Pilotbetrieb zu finanzieren: Für die insgesamt 5 angebotenen Kurse, die von der Fa. Fuchs mit einem Kleinbus bedient werden, waren rund € 70.000,- aufzutreiben. Das für den Schul-Gelegenheitsverkehr an sich zuständige Finanzministerium zahlt gemäß den Tarifsätzen für geschätzte 30-40 Nutzer:innen nur rund ein Drittel, der Rest wird von der Holding, Regierungsressorts sowie vom Bezirk aufgebracht.

Rechtzeitig vor Ende des Schuljahres wird der Schulbus-Betrieb evaluiert und entschieden, ob und wenn ja, mit welchem Finanzierungsmodell eine weitere Beauftragung erfolgen kann.

Bürgermeisterin Elke Kahr:

Rudersdorfer- und Puchstraße sind stark frequentierte Straßenzüge, die in größeren Abschnitten keinen Gehsteig ausweisen. Es ist daher im Sinne der Sicherheit der Kleinsten – bis zur Behebung dieses Mankos – angezeigt, eine Lösung über einen Schulbus für dieses Schuljahr anzubieten. Dies ist jetzt, weil viele zusammengegriffen haben, gelungen.

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner:

Es ist mir wichtig, dass die Kinder sicher in die Schule kommen und dass sie schon früh lernen, sich selbständig im Verkehr zu bewegen. Mit dem Schulbus gewährleisten wir einen sicheren und schnellen Schulweg für die Kinder in Puntigam.

Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner:

Mein Ziel ist es, allen Kindern in Graz die besten Bildungschancen zu bieten. Dazu gehört auch ein sicherer und zuverlässiger Schulweg. Mit dem Ausbau der Volksschule Puntigam zu einer der größten Schulen der Steiermark sowie dem Um- und Neubau der Mittelschule hat der Schulcampus im Süden stark an Bedeutung und Schülerzahlen gewonnen. Deshalb freue ich mich, dass dieses Pilotprojekt im Sinne der Sicherheit für unsere Kinder gelungen ist.

