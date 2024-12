Kommt endlich ein Schulbus für Volksschulkinder in Puntigam?

In einer Presseaussendung informierte der Bezirksvorstehers von Puntigam, Helmuth Scheuch, über den aktuellen Stand der Bemühungen einen Schülerbus für die Volksschulkinder aus dem besonders schlecht an den öffentlichen Verkehr angebundenen Gebiet von Rudersdorf zum Schulzentrum Puntigam zu organisieren.

Nach langer Suche konnte laut Scheuch ein geeignetes Busunternehmen gefunden werden, das über kleine Busse mit maximal 30 Sitzplätzen und unter 7,5 Tonnen Gesamtgewicht verfügt. Dies sei ein entscheidender Faktor angesichts der Straßenbeschaffenheit in Puntigam. Eine Umfrage unter den Eltern der Volksschulkinder ergab, dass 40 Kinder Interesse an der Nutzung des Schulbusses haben.

Die Umsetzung des Projekts scheiterte bisher jedoch an der vollständigen Finanzierung. Zuletzt gab es jedoch eine erfreuliche Rückmeldung aus dem Büro der Bürgermeisterin Kahr, das Interesse an der Realisierung eines Pilotprojekts signalisiert und auch finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt hat. Zusätzlich hat das Büro von Stadtrat Kurt Hohensinner bereits eine konkrete Förderung in Höhe von € 10.000 zugesagt.

Da die bisher zugesagten Mittel allein jedoch nicht ausreichen, um den Betrieb des Pilotprojekts für den Zeitraum vom 7. Jänner 2025 bis 4. Juli 2025 zu gewährleisten, habe ich in der gestrigen Bezirksratssitzung zwei Budgetanträge über insgesamt € 20.000.- eingebracht, um die noch offenen Kosten abzudecken. Beide Anträge wurden einstimmig von ÖVP, KPÖ und SPÖ beschlossen. Ich rechne nun fest damit, dass bis Freitag die endgültige Entscheidung getroffen wird, damit der Schulbusbetrieb rechtzeitig ab dem 7. Jänner 2025 starten kann.

so Bezirksvorsteher Helmuth Scheuch.

Warum die Buslinie 80 keine Alternative ist

Laut unserer Nachfrage planen die Holding Graz Linien keine Änderungen. Die Fahrgastzählungen ergaben, dass die Buslinie in der Frühspitze lediglich eine Auslastung von 50% haben. Die Taktung und die Größe der eingesetzten Busse seit laut Holding Graz ausreichend und biete Luft nach oben, um die Fahrgäste zu transportieren.

Ein typisches Henne – Ei Problem. Würde der Bus öfter fahren, wäre die Linie interessanter. Aktuell verkehrt dieser nur alle 30 Minuten, und wenn Fahrgäste eine Minute zu spät zum Umsteigen beim Puntigamer Nahverkehrsknoten ankommen, heißt es wieder eine halbe Stunde warten.