Schnelle Reaktionskräfte (SRK) starten in der Steiermark

Nachdem mit Anfang September die „Bereitschaftseinheit“ ihren Dienst aufgenommen hatte, starteten mit 1. November 2021 auch die „Schnellen Interventionsgruppen“. Die neue Polizeieinheit „Schnelle Reaktionskräfte“ (SRK) besteht aus:

die Bereitschaftseinheit (BE)

die Schnellen Interventionsgruppen (SIG)

Die Bereitschaftseinheit

Diese orientiert sich am Modell von Wien. Sie wird unter anderem bei Einsätzen in Hotspotbereichen mit hoher Kontrolldichte, Hilfs- und Suchaktionen sowie bei Alarmfahndungen im gesamten Landesgebiet verwendet. In der Steiermark ist ein Sollstand von rund 60 Polizist:innen geplant. Ein Teil wird durch Jungpolizistinnen und -polizisten abgedeckt, die nach ihrer Ausbildung für mindestens zwei Monate bei der Einheit ihren Dienst versehen. Voraussetzung ist aber, dass sie bereits neun Monate in der Praxis im Einsatz waren. Seit 1. September 2021 stehen die ersten Gruppen der Bereitschaftseinheit nun bereits im Einsatz. Bereits Anfang September unterstützten die Polizistinnen und Polizisten bei einer gefährlichen Suchaktion nach einem Gewalttäter im kärntnerisch-steirischen Grenzgebiet der Soboth.

Die schnellen Interventionsgruppen

In der Steiermark, vor allem in Graz, kann die Exekutive bereits auf ein ähnliches Modell der schnellen Interventionsgruppen zurückgreifen. Bereits seit Jahren versehen versierte Polizistinnen und Polizisten in der Polizeiinspektion Graz-Sonderdienste Exekutivdienst und wurden bei besonderen Gefahrenlagen hinzugezogen. Seit 1. November 2021 sind sie – nach Absolvierung einer entsprechenden Ausbildung – auch in den restlichen steirischen Bezirken als Streifendienste eingeteilt. Bei dieser Einheit ist ein Sollstand von rund 75 Polizist:innen geplant. Bei Einsätzen mit hohem Gefährdungspotenzial werden sie Polizeibedienstete sowie Unbeteiligte schützen, Zwangsmittel qualifiziert anwenden und so Dynamiken bremsen und entschleunigen, bis eine Sondereinheit eintrifft. Diese Kräfte sollen bei gefährlichen Situationen als Bindeglied zwischen den „normalen“ Streifenkräften und dem Einsatzkommando Cobra fungieren.

Foto: Schober / BMI