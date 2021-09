Schnelle Reaktionskräfte: Bereitschaftseinheit hat ihren Dienst aufgenommen

Die Bereitschaftseinheit (BE) ist laut Landespolizeidirektor Gerald Ortner die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen, die sich an die Exekutive stellen. Die Bereitschaftseinheit wird intensive Schwerpunkte setzen, die Polizist:innen im Außendienst bei ihrer wichtigen Tätigkeit unterstützen. Sie sind als rasch verfügbare Einsatzreserve zu sehen. Zudem werden sie bei Großeinsätzen zum Einsatz kommen

Die Bereitschaftseinheit Steiermark (BE) orientiert sich am Modell von Wien. Wir haben einen Sollstand von 61 Bediensteten, davon zählen 21 zum Kader und 40 zum rotierenden Teil. Der rotierende Teil wird durch Jungpolizistinnen und Polizisten abgedeckt, die nach ihrer Ausbildung für mindestens zwei Monate bei der Einheit ihren Dienst versehen. Voraussetzung ist aber, dass sie bereits neun Monate in der Praxis im Einsatz waren. Ergänzt wird die BE durch einen Teil der Einsatzeinheit, nämlich dem robusten Raumschutz. Wir haben das Glück, dass wir bei den schnellen Reaktionskräften in der Steiermark auf gute Erfahrungen zurückgreifen können (Anmerkung: SEKTOR). Mit den neuen SRK, speziell aber mit der BE, können wir auch die Gefahren für die Kolleginnen und Kollegen weiter minimieren und sie bestmöglich unterstützen.