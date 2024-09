Nationalratswahl 2024: So wählte Graz

Am Sonntag, den 29. September 2024, waren alle Österreicher und Österreicherinnen aufgerufen, ihre Stimmen am Wahlsonntag bei der Nationalratswahl abzugeben. In der Steiermark gibt es 951.115 Wahlberechtigte, 8.771 davon mit Wohnsitz im Ausland.

Nationalratswahl Ergebnisse: Wie wählte Graz?

Die vorläufigen Ergebnisse der Nationalratswahl werden am Sonntag am Abend erwartet. Die ersten Zwischenergebnisse werden kurz nach 17 Uhr veröffentlicht. Die Ergebnisse der Vorzugsstimmenauszählung werden für die Nachtstunden erwartet.

FPÖ in #Graz nur mehr auf Platz 3 pic.twitter.com/Hp7BVsFyRZ — Inside Graz (@insidegraz) September 29, 2024

Foto © Parlamentsdirektion/Peter Korrak