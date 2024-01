KLM stellt Verbindung Graz – Amsterdam Ende März 2024 ein

Der Flughafen Graz veröffentlichte am 10. Jänner die Meldung, dass KLM aus wirtschaftlichen Gründen und aufgrund der zukünftig geplanten Reduktion der Gesamtflugbewegungen am Flughafen Schiphol die Verbindung zwischen Graz und Amsterdam mit Ende März 2024 einstellt. Die Verbindung nach Amsterdam gab es seit dem 15. Mai 2017.

Der Flughafen von Amsterdam, „Luchthaven Schiphol“, gehört zu den größten Flughäfen Europas und verfügt über zahlreiche Flüge zu diversen europäischen und interkontinentalen Destinationen. Er liegt etwa 10 km entfernt von Amsterdam und ist gut an die Autobahn und das europäische Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen. Amsterdam ist vor allem für seine Grachten, die auch in die UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen wurden, die vielen einzigartigen Museen wie das Rijks- sowie das Anne-Frank-Museum oder das Geburtshaus Rembrandts berühmt. Ein beliebtes Amsterdam Fotomotiv bei Touristen ist die wunderschöne alte Architektur, die von der Tatsache geprägt ist, dass Amsterdam auf rund fünf Millionen Holzpfählen errichtet wurde.

Flughafen Graz verzeichnet Passagierplus von 31 % und Frachtzuwachs von 17 %

Mit 733.146 Fluggästen hat der Flughafen Graz 2023 rund 31% mehr Passagier:innen als 2022 verzeichnet. In der Fracht konnte mit 19.379 Tonnen sogar das das beste Ergebnis in der Geschichte erreicht werden. Der positive Trend der letzten Monate und die Flugeinreichungen für 2024 sprechen laut dem Flughafen Graz für eine weitere Erholung in Richtung Vor-Corona-Niveau.

Die Zahlen im Vergleich:

Aufkommen 2023 2022 Veränderung in % Gesamtaufkommen – Passagiere 733.146 561.535 30,6% Linienverkehr – Passagiere 576.277 441.699 30,5% Charterverkehr – Passagiere 156.869 119.836 30,9% Gesamtaufkommen – Bewegungen 9.655 8.603 12,2% Fracht gesamt (in Tonnen) 19.379 16.556 17,1% General Aviation – Bewegungen 33.496 31.412 6,6%

Linien- und Urlaubsflüge:

576.277 Fluggäste haben einen Linienflug für ihre Geschäfts- oder auch Urlaubsreise gewählt. Das Ergebnis von 2022 konnte damit um 30,5 % gesteigert werden. 156.869 Fluggäste haben einen Charterflug gewählt, um in den Urlaub abzuheben (+30,9 %).

Insgesamt wurden 9.655 Starts und Landungen im Linien- und Charterverkehr und somit ein Plus von 12,2 % im Vergleich zu 2022 verzeichnet. Daraus zeige sich, dass die Auslastung der Flugzeuge erfreulicherweise deutlich gestiegen ist.

Fracht:

In der Fracht konnten mit knapp 19.400 Tonnen die Planzahlen mit einer Steigerung zum Vorjahr um rund 17 % übertroffen werden, womit der Flughafen Graz im Jahr 2023 das beste Frachtergebnis seiner Geschichte erreicht hat.

Die Ansiedelung von zwei neuen Mietern im Frachtzentrum spiegle die gute Entwicklung wider und setze ein positives Signal für die Zukunft.

General Aviation:

Im Bereich der General Aviation kam es nach dem Minus im Vorjahr von fast 16 % zu einem vergleichsweise geringen Zuwachs um 6,6 % auf 33.496 Bewegungen. In diesem Bereich haben die Trainings- und Schulungsflüge zum Vorjahr um rund 30 % zugenommen und wieder das Niveau des Jahres 2021 erreicht. Die gewerblichen General Aviation Flüge sind um 17 % zum Vorjahr zurückgegangen.

Vorschau auf den Sommerflugplan 2024

7 Linien-Destinationen : Berlin – Düsseldorf – Frankfurt – Hamburg – München (zumindest 3x täglich statt 1x täglich im Vergleich zu Sommer 2023) – Wien – Zürich (Aufstockung auf 5x/Woche)

: Berlin – Düsseldorf – Frankfurt – Hamburg – München (zumindest 3x täglich statt 1x täglich im Vergleich zu Sommer 2023) – Wien – Zürich (Aufstockung auf 5x/Woche) 15 Ferienflug-Destinationen : Antalya – Brac – Calvi/Korsika – Heraklion/Kreta – Hurghada – Karpathos – Kefalonia – Korfu – Kos – Larnaca – Palma de Mallorca – Paros – Rhodos – Skiathos – Stettin (neu)

: Antalya – Brac – Calvi/Korsika – Heraklion/Kreta – Hurghada – Karpathos – Kefalonia – Korfu – Kos – Larnaca – Palma de Mallorca – Paros – Rhodos – Skiathos – Stettin (neu) 10 Einzelflug/Kurzketten-Destinationen: Bordeaux (neu!) – Funchal – Ibiza (neu)– Kopenhagen (neu) – Las Palmas – Lissabon – Paphos – Sonderborg – Teneriffa – Tivat

Insgesamt werden zum aktuellen Planungsstand 32 Destinationen in 14 Ländern direkt ab Graz angeflogen.

Titelfoto: Flughafen Graz